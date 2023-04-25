Kira artış yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı? 2023 Nisan kira artış oranı ne kadar oldu? Bakan Bozdağ açıkladı

Nisan ayı kira artış oranı, milyonlarca kişinin beklediği Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından mart ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamlarının açıklanmasıyla belli oldu. Açıklamanın ardından gözler kira artış oranına çevrildi. 1 Temmuz 2023'e kadar yapılacak kira sözleşmelerinde kira artış oranının yüzde 25 olarak sabitlenmesi yaklaşık 6 milyon kiracıyı ilgilendiriyor. İşte konuya dair detaylı bilgiler...

KİRA ARTIŞ YÜZDE 25 ZAM SINIRI UZATILACAK MI?

Bakan Kurum, temmuz ayında sona erecek kira artış yüzde 25 zam sınırı düzenlemesinin süresinin uzatılacağını açıkladı.

Konut kira artışını sınırlayan düzenlemenin 2023'ün 7'nci ayına kadar geçerli olduğunu hatırlatan Kurum, 7'nci aydan sonra bunu uzatacaklarını, piyasa şartlarının üzerinde bir ortalama söz konusuysa vatandaşları koruyacaklarını söyledi.

2023 NİSAN KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

TÜİK Mart ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi artışını aylık yüzde 2,29; yıllık yüzde 50,51 olarak açıkladı. Açıklanan rakamlar sonucunda iki aylık ortalamalara göre Nisan ayı kira artış oranı %70,20 olarak belirlendi.

Adalet Bakanı Bozdağ, kirada yüzde 25 artış sınırı süresinin uzatılacağını, fahiş kira artışlarına yaptırım getirilmesine yönelik çalışma yapıldığını açıkladı. Bozdağ açıklamasında, "Bir yaptırım getirme söz konusu. FAHİŞ KİRA artışı yapanlara hapis cezası gündemde. Fahiş kira artışını önlemek için 3 alternatif hazırladık." ifadelerini kullandı.

