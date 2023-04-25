FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kira artış yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı? 2023 Nisan kira artış oranı ne kadar oldu? Bakan Bozdağ açıkladı

Kira artış yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı? 2023 Nisan kira artış oranı ne kadar oldu? Bakan Bozdağ açıkladı

25.04.2023 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kira artış oranı ile ilgili aramalar hız kazandı. Kiracılar ve ev sahipleri yüzde 25 zam sınırının uzatılıp uzatılmayacağını araştırıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konutlarda kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz'da sona erecek olan düzenlemeyle ilgili gelişmeleri açıklamıştı. Peki, Kira artış yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı? 2023 Nisan kira artış oranı ne kadar oldu? Bakan Bozdağ açıkladı

Kira artış yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı? 2023 Nisan kira artış oranı ne kadar oldu? Bakan Bozdağ açıkladı

Nisan ayı kira artış oranı, milyonlarca kişinin beklediği Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından mart ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamlarının açıklanmasıyla belli oldu. Açıklamanın ardından gözler kira artış oranına çevrildi. 1 Temmuz 2023'e kadar yapılacak kira sözleşmelerinde kira artış oranının yüzde 25 olarak sabitlenmesi yaklaşık 6 milyon kiracıyı ilgilendiriyor. İşte konuya dair detaylı bilgiler...

KİRA ARTIŞ YÜZDE 25 ZAM SINIRI UZATILACAK MI?

Bakan Kurum, temmuz ayında sona erecek kira artış yüzde 25 zam sınırı düzenlemesinin süresinin uzatılacağını açıkladı.

ezgif.com-gif-maker (52)

Konut kira artışını sınırlayan düzenlemenin 2023'ün 7'nci ayına kadar geçerli olduğunu hatırlatan Kurum, 7'nci aydan sonra bunu uzatacaklarını, piyasa şartlarının üzerinde bir ortalama söz konusuysa vatandaşları koruyacaklarını söyledi.

2023 NİSAN KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

TÜİK Mart ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi artışını aylık yüzde 2,29; yıllık yüzde 50,51 olarak açıkladı. Açıklanan rakamlar sonucunda iki aylık ortalamalara göre Nisan ayı kira artış oranı %70,20 olarak belirlendi.

0x0-memur-zammi-2023-son-dakika-aciklaniyor-12297-tl-hesabi-belirdi-enflasyon-farki-ek-zam-dahil-memur-maaslari-ne-1672706299682

Adalet Bakanı Bozdağ, kirada yüzde 25 artış sınırı süresinin uzatılacağını, fahiş kira artışlarına yaptırım getirilmesine yönelik çalışma yapıldığını açıkladı. Bozdağ açıklamasında, "Bir yaptırım getirme söz konusu. FAHİŞ KİRA artışı yapanlara hapis cezası gündemde. Fahiş kira artışını önlemek için 3 alternatif hazırladık." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altında çift tarifeye yeni hamle! Bundan sonra...Altında çift tarifeye yeni hamle! Bundan sonra...
Altın yatırımcıları dikkat! Yeni rekor için kritik uyarı: 1500 TL! İşte 25 Nisan 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram ALTIN FİYATLARI...Altın yatırımcıları dikkat! Yeni rekor için kritik uyarı: 1500 TL! İşte 25 Nisan 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram ALTIN FİYATLARI...
Gözler Temmuz zammında! Rakamlar netleşmeye başladıGözler Temmuz zammında! Rakamlar netleşmeye başladı
Anahtar Kelimeler:
Kira artış oranı tüik

En Çok Okunan Haberler

Kredi kartı kullananlar dikkat! O parayı geri alabilirsiniz

Kredi kartı kullananlar dikkat! O parayı geri alabilirsiniz

Yapıcıoğlu'nun Türk bayrağı ile ilgili sözleri gündem oldu! 'Kürt'ü kışkırtıp...'

Yapıcıoğlu'nun Türk bayrağı ile ilgili sözleri gündem oldu! 'Kürt'ü kışkırtıp...'

Rıdvan Dilmen'den canlı yayında Jorge Jesus'a salvolar!

Rıdvan Dilmen'den canlı yayında Jorge Jesus'a salvolar!

600 bin TL'lik otomobil 333 bine alınacak...

600 bin TL'lik otomobil 333 bine alınacak...

1 ve 19 Mayıs'ta ücretsiz ulaşım!

1 ve 19 Mayıs'ta ücretsiz ulaşım!

Gümrük vergisi yeniden 0'dan yüzde 130'a çıkıyor!

Gümrük vergisi yeniden 0'dan yüzde 130'a çıkıyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

“Çok yakışıklı” dedi! Rus kadının cezası ağır oldu

“Çok yakışıklı” dedi! Rus kadının cezası ağır oldu

Sahnede iddialı dekoltesiyle kalça dansı yaptı! Akla o sözleri geldi

Sahnede iddialı dekoltesiyle kalça dansı yaptı! Akla o sözleri geldi

Fiyat performans ürünü kablosuz kulaklık arayanlar buraya! 1000 TL altı modelleri seçtik

Fiyat performans ürünü kablosuz kulaklık arayanlar buraya! 1000 TL altı modelleri seçtik

Cinsel organları, burunları ve ağızları kesilmiş halde bulundular

Cinsel organları, burunları ve ağızları kesilmiş halde bulundular

Makineye eli sıkıştıran işçi ölümden böyle döndü

Makineye eli sıkıştıran işçi ölümden böyle döndü

Ayakkabıdan yağmurluğa, terlikten şapkaya ünlü markaların en çok satan ürünleri

Ayakkabıdan yağmurluğa, terlikten şapkaya ünlü markaların en çok satan ürünleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.