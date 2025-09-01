FİNANS

Kira artışları Eylül 2025'te ne olacak? Ev sahipleri ve kiracılar dikkat!

Türkiye'de konut piyasasında yaşanan hareketlilik kira artışlarını da beraberinde getiriyor. Eylül 2025'te kira kontratı yenilenecek ev sahipleri ve kiracılar, artış oranlarını merakla bekliyor. Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte netleşecek oranlar, bütçeleri doğrudan etkileyecek.

Eylül ayında kira kontratı yenilenecekler için kritik tarihler yaklaşıyor. Enflasyon rakamları belirleyici olacak.

Özellikle büyük şehirlerde ortalama kira bedellerinin 25-30 bin TL'ye ulaşması, kira artışlarının önemini daha da artırıyor. Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılan kira zammı oranı %41.13 olarak gerçekleşmişti. Şimdi ise gözler Eylül 2025'te yapılacak kira artışlarına çevrilmiş durumda.

Kira artış oranları, her ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre belirleniyor. Yasal düzenlemeler gereği, kira artış oranı bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) oranını geçemiyor. Ancak, bazı durumlarda kira sözleşmelerinde farklı hükümler yer alabiliyor. Bu nedenle, ev sahipleri ve kiracıların sözleşmelerini dikkatlice incelemeleri gerekiyor.

Eylül 2025 kira artış oranları, TÜİK'in 3 Eylül 2025 tarihinde açıklayacağı Ağustos ayı enflasyon rakamlarıyla netlik kazanacak. Bu veriler, hem ev sahipleri hem de kiracılar için önemli bir referans noktası olacak. Özellikle son dönemde artan konut fiyatları ve yüksek enflasyon, kira artışlarının bütçeler üzerindeki etkisini daha da belirgin hale getiriyor.

Ev sahipleri, yasal sınırlar çerçevesinde kira artışı yaparken, kiracılar ise haklarını bilerek hareket etmelidir. Kira sözleşmesinin şartları, artış oranının belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Anlaşmazlık durumunda, arabuluculuk veya hukuki yollara başvurmak da mümkündür. Bu nedenle, hem ev sahiplerinin hem de kiracıların haklarını ve yükümlülüklerini iyi bilmeleri, olası sorunların önüne geçmek açısından büyük önem taşır. Kira artış oranı belirlenirken, piyasa koşulları, evin konumu, büyüklüğü ve diğer özellikleri de dikkate alınmalıdır. Ancak, yasal sınırların aşılmaması ve adil bir denge kurulması, uzun vadeli bir ilişki için önemlidir.

Eylül 2025 kira artış oranları için geri sayım başladı. 3 Eylül'de açıklanacak enflasyon rakamları, hem ev sahiplerinin hem de kiracıların bütçelerini şekillendirecek. Her iki tarafın da haklarını bilerek, adil bir anlaşmaya varmaları, huzurlu bir yaşam sürmeleri için kritik önem taşıyor.

