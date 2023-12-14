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Kira fiyatı karmaşası! Emlakçılar 'yüzde 15 geriledi' dedi: Kiracılar ‘biz kimseden duymadık…’ diye tepki gösterdi

14.12.2023 11:40 | Son Güncelleme:
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Günlük kiralık evlere getirilen tedbirler ve kentsel dönüşüm sürecince süreçlerin sona ermesi konut stokunu arttırdı. Bu gelişme kiralık konut fiyatlarını yüzde 15’e kadar düşürdü. Emlak sektörü temsilcileri bu düşüşün devam edeceği görüşünü savunuyor. ‘Fiyatlar olması gereken yere geri geldi’ diyorlar. Ev sahipleri ve kiracılar ise aynı şeyi düşünmüyor.

Kira fiyatı karmaşası! Emlakçılar 'yüzde 15 geriledi' dedi: Kiracılar ‘biz kimseden duymadık…’ diye tepki gösterdi

Yüksek kira fiyatları özellikle büyükşehirlerde kiracı ve ev sahiplerini karşı karşıya getirirken, kira fiyatlarındaki tartışma devam ediyor.

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizammedin Aşa, "Son iki üç aya baktığımız zaman yüzde 10-15’lik bir düşüş var. Daha önce 20 bin, 22 bin, 23 bin istenen evler şu anda 17 bin, 18 bin liradan tutulabiliyor. Düştü, niye düştü? Bir defa talep azaldı. Talebin azalmasının da birkaç sebebi var bizim açımızdan. İlki, iki yıl önce bu yükselme başladığı zaman bir kentsel dönüşüm faktörü vardı. Bir anda 15-20 bin ev yıkılmıştı. 200, 300 bin hane halkı ev aramaya çıkmıştı. Bu insanlar evine dönmeye başladı. Kısmen o bölümün kentsel dönüşümü tamamlandı ve evine dönmeye başladı. O zaman boş ev de bir kapasite haline geldi” bilgisini paylaştı.

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Özellikle İstanbul’un şu an tercih edilen bir şehir olmadığını vurgulayan Aşa, “Yani öğrenci bile çok az geldi. Bizim için önemli olduğuna inandığımız bir faktör de uzlaşma. Şu anda piyasada yüzde 50 gibi bir uzlaşma zemini var. Bu da ne oluyor talebi azaltıyor. Talebi azaltan her faktör fiyatın düşmesine sebe oluyor. Şu anda piyasada biz bunu yaşıyoruz" dedi.

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"TALEBİN AZALDIĞI YERDE FİYAT DÜŞER"

Airbnb evleri için getirilen kuralların ardından günlük kiralık evlerde azalma olmasının kiralık konut stokunu arttırdığını dile getiren Aşa, Haziran ayına kadar fiyatlarda çok fazla bir değişiklik olmayacağını kaydederek, “Talep azalmaya devam ediyor.Talebin azaldığı yerde fiyat düşer. Bu gayet düz bir mantık. Hatta iktisadın şeyi budur arz talep ilişkisi. Bu düşüşü biz bekliyoruz, yani fiyatlarda daha yüzde 10-15 daha düşüş. Benim zaten geçen seneki tahminim, bu konudaki öngörüm yüzde 25 yüzde 30'du" şeklinde konuştu.

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"OLMASI GEREKEN FİYATA GERİ GELDİ"

Piyasayı değerlendiren Emlakçı Fatih Gök, "Pazarın dengesini bozan, ilan veren, sosyal medyadaki yetkili olmayan kişiler tarafından fiyatlar zaten balon şeklinde devam ediyordu. Oradan baz aldığımızı düşünürsek yüzde 50 düştü. Yani 10 liralık yer 15 olmuştu. Şimdi 10 bin liraya geri geldi. Olması gereken fiyata geri geldi. Böyle dengesiz bir piyasa vardı" ifadelerini kullandı.

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"FAZLA BİR DÜŞÜŞ YOK"

Ev sahibi Cengiz Yiğit, "Ben de kiracıyı düşünmek zorundayım. Kiracıların işi de zor. Geçim şartları çok zor. Onun için Allah yardım etsin diyorum. Yani kiralar düşmedi. Fazla bir düşüş yok. Yüzde 10 gibi 5 gibi bir düşüş oldu" dedi.

Bir diğer vatandaş ise, "Sadece haberlerde duyduk, kimseden duymadık düştü fiyatlar diye" ifadelerini kullandı.


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konut fiyatları kira fiyatları
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