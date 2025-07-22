Kira fiyatları cep yakıyor! İstanbul'da ortalama fiyatlar 31 bin lirayı aştı

Türkiye'de her geçen gün kira fiyatları artıyor. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (BETAM) Temmuz ayı verileri, faiz oranlarının yüksek seyrine rağmen konut piyasasında ciddi bir durgunluk yaşanmadığını ortaya koydu. Talep güçlü kalmaya devam ederken, kiralarda gözle görülür artışlar sürüyor.

KİRA FİYATLARI CEP YAKIYOR

Türkiye genelinde 100 metrekarelik bir konutun ortalama kira fiyatı 23 bin 400 liraya ulaştı. Büyükşehirlerde ise bu rakam çok daha yüksek seviyelerde seyrediyor. İstanbul’da ortalama kira 31 bin 580 lira olurken, Ankara’da 23 bin 850 lira, İzmir’de ise 27 bin 270 lira seviyelerine çıktı.

EN YÜKSEK ARTIŞ SAMSUN’DA

Büyükşehirler arasında kira artışının en yüksek yaşandığı il Samsun oldu. Bir yılda yüzde 45,9 oranında artan kiralar, vatandaşları zorluyor. Samsun’u yüzde 42 ile Van, yüzde 41,7 ile Manisa izledi. İstanbul ise yüzde 40,6 artışla dördüncü sırada yer aldı. Beşinci sıraya ise yüzde 40,2’lik kira artışıyla Diyarbakır yerleşti.

Gayrimenkul sektörünün önde gelen isimleri, konut üretiminin talebin gerisinde kaldığını vurguluyor. Özellikle büyükşehirlerde yaşanan yoğun talebin karşılanamaması, kira fiyatlarının sürekli yükselmesine zemin hazırlıyor.

KONUT POLİTİKALARINA YENİ BİR BAKIŞ GEREKLİ

Sektör temsilcileri ve ekonomistler, uzun vadeli konut politikalarının yeniden ele alınması gerektiğini belirtiyor. Uygun fiyatlı ve erişilebilir konut projeleriyle piyasada denge sağlanması, hem kiracılar hem de yatırımcılar açısından sürdürülebilir bir çözüm sunabilir.