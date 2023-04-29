Kira sorunu için yeni formüller tartışılıyor! Türkiye'ye İspanya modeli: Yüzde 150 vergi...

Türkiye'de kira fiyatları pandemi sonrasında artışa geçti. Yaşanan süreçte ev sahipleri ve kiracılar karşı karşıya gelirken sorunun çözümü için yeni formüller tartışılıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, hapis cezasının da gündemde olduğunu açıklayarak "Fahiş kira artışını önlemek için 3 alternatif hazırladık" demişti. Yüksek konut kiraları Türkiye'nin yanı sıra İspanya'da bir numaralı gündem maddesi. İspanya sorunun çözümü için iki yeni adım atarken, uzman isimler, İspanya'da alınan önlemlerin Türkiye'de de uygulanabileceğini belirtti.

İSPANYA'DAN KİRA ARTIŞINA ÖNLEM

Yüksek konut kiraları Türkiye'de olduğu gibi dünyanın bazı ülkelerinde de gündemde. Artışın önüne geçmek içinse farklı yöntemler devreye alınıyor.

NTV'nin haberine göre İspanya ilk kez konut kiralarına hem üst sınır hem vergi artışı getiriyor. Kira artışına 2023'te yüzde 2, 2024'te yüzde 3 tavan uygulanacak. İki yıldan uzun süre boş kalan evlerin emlak vergileri de yüzde 150'ye varan oranda artırılacak.

UZMAN İSİMLER: BU MODEL TÜRKİYE'DE UYGULANABİLİR

Uzmanlara göre bu model Türkiye'de de uygulanabilir. İspanya bu kuralı uygulayan ilk ülke değil. Daha önce Birleşik Krallık ve Hollanda'da da benzer uygulamalara gidilmişti. Uzmanlar, bu iki ülkede yatırım amaçlı konut alımının zorlaştırıldığını söylüyor. İlk konuttan sonra alınan konutlar için fazladan vergi ödendiği belirtiliyor.

TÜRKİYE İÇİN HİNDİSTAN MODELİ

Türkiye'de hayata geçirilebilecek bir model daha var. Hindistan'da uygulanan yöntem daha çok devlet destekli üretime dayalı.