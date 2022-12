SON DAKİKA | Asgari ücret için AK Partili isim rakam verdi! "Büyük bir devrim bana göre" Asgari ücret ne kadar olacak?

Son dakika asgari ücret haberi: Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Tüm Türkiye nefesini tuttu, yeni asgari ücretin belli olacağı tarihi bekliyor. Yalnızca asgari ücretli çalışanları değil, dolaylı olarak tüm Türkiye'yi ilgilendiren asgari ücret için çeşitli rakamlar da telaffuz ediliyor. Bu nedenle asgari ücrette dair ortaya atılan tahminler büyük bir merakla takip ediliyor. Son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Akılda Kalsın programına konuk oldu ve asgari ücret ile ilgili çok çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte son dakika asgari ücret haberinin detayları...

Demiröz konuşmasında "Biz dar gelirlileri devamlı güçlendiriyoruz. İşte yeni asgari ücretle, memurların zammıyla, yaptığımız sosyal desteklerle… Elektrik olsun, doğal gazda olsun; sübvanse yaptığımız kısımlarla birlikte dar gelirli grupları zaten kollayacağız. Bunların gelirlerini belli bir düzey artırdığımız zaman bu tür şeyler de ister istemez dengelenecek." ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Demiröz, "Asgari ücret, devleti ilgilendirmeyen, özel sektörü ilgilendiren ve taban bir ücret olarak açıklanan ki her ülkede buna yakın şeyler var… Bizde tabii bu asgari ücreti bu yıl içerisinde 2 defa artırmamıza rağmen hem ocakta hem temmuz ayında, inşallah yılbaşında da bütün işçi kesimimizi ve işverenleri memnun edecek bir rakam olarak açıklanacak. Görüşmeler başladı. Hem işçi kesiminden, hem işveren kesiminden hem de devletten, yürütmeden arkadaşlarla bu iş sürdürülüyor. Aralık ayının ortalarına doğru şekillenecek, son açıklamayı Cumhurbaşkanımız yapacak." şeklinde konuştu.

Daha önce verdiği rakam dair de konuşan Demiröz, "Ben eylülün başında bir açıklama yaptım ama o gün şöyleydi; o günkü şartlara göre enflasyonun hedefleri de belirlenmişti. Hesaplama çok zor değil bunu, yani hesaplamaya göre bir rakam söyledim. Ve bugün de bütün konuşmalarda aşağı yukarı o rakam civarında konuşuluyor. Ben şuna inanıyorum; insanımızın bütün derdini bilen, onların derdiyle dertlenen Cumhurbaşkanımız son sözünü söyleyecek ve her iki tarafı da memnun edecek, işçi kesimini bilhassa memnun edecek, işverene de sağlayacağı bazı desteklerle ki mesela vergi dışı bırakıyoruz… Vazgeçtiğimiz vergi 2022 yılında 277 milyar lira. Asgari ücretten vergi almamakla. Çünkü sadece asgari ücretten değil, diğer bütün ücretlerden asgari ücrete kadar kısımdan vergi almıyoruz. Devlet 277 milyar lirasından feragat etti. Bu tabii unutuluyor aslında, çok büyük bir devrim bana göre. Yıllardır asgari ücret vergi dışı kalsın diyenler sustular, bir anda onlar da şaşırdılar. Ben inanıyorum ki bu yeni asgari ücret her iki tarafı da memnun edecek. İşverene de bazı destekler sağlanacak. Zaten yeni yılda hem KOSGEB’ler, hem diğerleri… Yatırım yapanların her zaman destekçisiyiz. Kredi garanti fonuna destekler vereceğiz. Bu rakam o günkü dediğim civarındadır." dedi.

“EYLÜL AYINDA ‘7500 TL VE ÜSTÜ OLABİLİR’ DEDİNİZ”

Melissa Bağcı ise “Hemen söyleyelim, belki bilmeyen izleyicilerimiz vardır. Siz eylül ayında 7500 TL, belki onun da üstünde bir rakam olabilir dediniz. Önemli bir rakamdı. Hatta çok konuşuldu. Ben akılda kalsın diye her gelen konuğuma söyledim. Dedim ki; Sayın Demiroz dedi ki ‘7500 TL ve üstü olabilir’ Siz ne düşünüyorsunuz… Hala aynı kanıda mısınız? 7500 ve 7500 üzeri mi diyorsunuz? Ya da böyle bir değişiklik oldu mu? Neler oldu eylülden bu yana?” ifadelerini kullandı.

"O CİVARDA OLMASINI BEKLİYORUM"

Buna yanıt olarak Demiröz "O günkü dediğimizin arkasındayız. Aynı şeyler, o civarda olmasını bekliyorum. Dediğim gibi; garip guraba dostu, sadece Türkiye’de değil tüm gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin dostu Cumhurbaşkanımız gereğini yapacak, gerekli müjdeyi verecek." şeklinde konuştu.

Melissa Bağcı da “TİSK’ten bir açıklama geldi. TİSK de dedi ki ‘7785 TL kırmızı çizgimiz oldu’ dedi. Siz de 7500 ve 7500 belki onun üstü demiştiniz. TİSK’in açıkladığı rakam 7785, yüzde 40’lık bir artışa tekabül ediyor. Yüzde 40 ve civarı diyebilir miyiz o zaman?” dedi.

Bu soruya yanıt olarak ise Demiröz, "Bir görüşmeler devam etsin. Şimdi ben söylersem bağlayıcı olur. İşveren kesimini de işçi kesimini de… Sağlıklı bir ortamda gideceğini, çok da uzun sürmeyeceğini düşünüyorum ben. Biz bu yıl 4,5 trilyon liranın üzerinde bir bütçe yapıyor Türkiye Cumhuriyeti. Yarın başlıyoruz görüşmelere. Yarın da dünya kadın hakları günü. Tebrik ediyoruz. Bugün de gerçi madenciler günü galiba. Şunu söyleyeyim; yarın bütçeye başlayacağız. Aşağı yukarı 2 hafta sürekli devam edecek. Böyle 4,5 trilyonun üzerinde bütçe yapan Türkiye için 7500, 7700, 7800, 8000… Bunlar çok büyük açıklıklar getirmez. Bizim ekonomimiz hızla büyüyor. Dünyada şu anda satın alma paritesinde ilk 10’a girmek üzereyiz, 11.’yiz. Böyle büyük bir ülkenin bu rakamları izole edeceği, rahatlıkla şey yapabileceğini biliyorum yani. O nedenle o civarlarda bir şey olacak. Ama dediğim gibi, işverenlere de getirecek bir yük varsa, onu da vergi dışı bırakarak zaten… Damga vergisinden ve gelir vergisinden muafiyet var.

Çalışan 31 milyon insanımız var. Türkiye artık güçlü bir ülke. 85 milyon ama 31 milyondan fazlası fiilen çalışan. Bu nedenle artık Türkiye’deki üretimi ve ihracatın önünü kesmek… Yani tabii çok geziyoruz biz, Türkiye’yi geziyoruz. Çok büyük bir ülkeyiz, çok güçlü bir ülkeyiz. Sanayi sitelerine bir girin, ‘Biz bunu da mı yapıyoruz, bu bizde mi yapılıyor?’ diyecek noktaya geldik. Türkiye üretken bir ülke. Zaten bizi istemeyenlerin tek korkusu; ‘bu büyüyen ekonomiyi nasıl durdurabiliriz.’ Türkiye’nin aile yapısı çok güçlü. Aile içi dayanışma, akrabalar arası dayanışmayla biz bunları çok iyi atlattık. Bazen Cumhurbaşkanımız teğet geçecek dedi, teğet geçti. Bunu Avrupalı veya Amerikalı anlamaz. Ama bizde bir aile kavramı var, akrabalık kavramı var. Biz sıkıntılarımızı aşacağız. Hiç merak etmeyin, yılın ilk 3 ayından sonra Türkiye dengelemeye gelecek. Enflasyon belki de 2023’te yirmili seviyelere ve 2024’te de kesinlikle tek rakamlılara düşecek. Bakın faizi de indirdik. 2024’ten itibaren Türkiye enflasyonun tek rakam olduğunu görecek." ifadelerini kullandı.