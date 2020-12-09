Kira zam oranı Aralık 2020... Enflasyona göre Aralık ayı ev kirası zam oranı ne kadar?

Bugün açıklanan Tüketici fiyat endeksi ile birlikte hem ev sahipleri hem de kiracılar, kiralara gelecek zammı merak etmeye başladı. Kasım ayı enflasyon oranı 14.03 olarak gerçekleşti. Ev sahiplerinin ve iş yeri sahiplerinin kira artış oranı için sözleşme serbestisinin olması kira oranlarında değişiklik gösteriyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yasal düzelneme yapmasının ardından, resmi kira zam oranı 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanmaya başlandı ve bu miktar iş yeri ve kiracı olanlar için de geçerli oldu.. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,19, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,03 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,04 artış gerçekleşti. Aralık ayında yapılacak kira zammı ne kadar olacak? Kira artış oranları nasıl hesaplanıyor? 2020 Aralık kira zamları ne kadar olacak?
Kasım ayı tüketici fiyat endeksinin açıklanmasıyla birlikte Aralık ayı için kira artış oranı da açıklanmış oldu.. Enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken, yıllık bazda yüzde 14,03 oldu. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,75, en yüksek yüzde 1,80 aralığında yer aldı. Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,13 artış göstermişti.
TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,19, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,03 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,04 artış gerçekleşti.
Aralık ayında ne kadar kira ödeyeceğini düşenen ve hesaplamak isteyenler için, enflasyon oranına göre kira hesaplama, kira artış oranı nasıl hesaplanır araştırmalarını yaptık.
Enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken, yıllık bazda yüzde 14,03 oldu. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,75, en yüksek yüzde 1,80 aralığında yer aldı. Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,13 artış göstermişti.
Konut Kirası: 1.000 TL
TÜİK TEFE TÜFE Aralık 2020 Kira Artış Oranı: % 14,03
Aralık Ayı Kira Zammı Tutarı: 140,3 TL
Aralık Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.140,3 TL
Açıklanan rakamlara göre kirası bin lira olan bir kiracının Aralık ayında ödeyeceği kira zammı 140,3 TL lira olarak hesaplanmakta olup zamlı kira tutarı ise 1.140,3 TL lira olarak gerçekleşmektedir.
Kira artış oranı ev sahibinizin ya da iş yeri sahibinizin uygulayacağı en yüksek zam oranını belirler. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı 'nın hazırladığı Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklanmıştı. Bu açıklamayla Yeni Ekonomi Paketi'nde kira zamlarının artık tüketici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre belirlenmesine karar verilmişti. Kira artış oranları da artık üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre hesaplanıp bu şekilde kiracıya bildiriliyor.
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