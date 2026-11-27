Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Mustafa Aydın, 1990 yılında askerlik yaptığı Amasya'nın Merzifon ilçesinde tanıştığı kiviyi yıllar sonra kendi bahçesinde yetiştirmeyi başardı. Bir fidanla başladığı üretimini yaklaşık 1,5 dönümlük alanda 80 ağaca çıkaran Aydın, yetişkin ağaçlarından elde ettiği ürünleri kilogramı 70-80 TL arasında değişen fiyatlarla doğrudan tüketiciye satıyor.

Kivi yetiştirmek için uzun yıllar fidan arayan Aydın, ilk denemesinde meyve alamayınca bitkinin üretim koşullarını araştırdı. Erkek ve dişi kivi bitkilerinin birlikte bulunması gerektiğini öğrenen üretici, komşusunun bahçesindeki ağaçlardan temin ettiği polenlerle kendi bitkilerini tozlaştırarak meyve elde etmeye başladı. Zamanla kendi fidanlarını da üretmeyi başaran Aydın, bugün köyünün tek kivi üreticisi konumuna geldi.

BİR FİDANLA BAŞLAYAN ÜRETİM 80 AĞACA ULAŞTI

Kozan ilçesine bağlı Kuytucak Mahallesi Dutlu Seki mevkisinde yaşayan Mustafa Aydın'ın kivi serüveni, 1990 yılında askerlik görevini yaptığı Amasya'nın Merzifon ilçesinde başladı. O dönemde kivinin fiyatını öğrenmesiyle ürüne ilgi duyan Aydın, memleketine döndükten sonra kendi bahçesinde yetiştirebilmek için hazırlıklara girişti.

Ancak uzun süre fidan bulamayan Aydın, yaklaşık 10-15 yıl sonra ilk kivi fidanına ulaşabildi. İlk diktiği ağacın çiçek açmasına rağmen meyve vermemesi üzerine araştırma yapan üretici, kivide verim alınabilmesi için erkek ve dişi bitkilerin birlikte bulunması gerektiğini öğrendi.

KİLOGRAMINI 70-80 TL'DEN ARACISIZ SATIYOR

Üretimini zaman içerisinde genişleten Aydın, yaklaşık 1,5 dönümlük bahçesinde 80 civarında kivi ağacına ulaştı. Bu ağaçların yaklaşık 40'ı yetişkin durumda bulunurken üretici, bu yıl yetişkin ağaçlarında sezon hasadına başladı.

Aydın, bir yetişkin kivi ağacından sezonuna bağlı olarak 60-70 kilogram ürün alabildiğini belirtti. Hasat ettiği kivileri kilogramı 70-80 TL arasında değişen fiyatlarla aracı kullanmadan bahçesinde tüketiciye sunduğunu aktaran Aydın, satışlarını Kozan merkezine de ulaştırdığını ifade etti.

ÜRETİMDE EN ÖNEMLİ GİRDİ SU

Kivi yetiştiriciliğinde karşılaştığı en önemli konunun su ihtiyacı olduğunu vurgulayan Aydın, ağaçların yeterli suya ulaşması halinde üretimde büyük bir sorun yaşamadığını söyledi. Üretimini artırmayı hedefleyen Aydın, ağaçların su ihtiyacını daha iyi karşılayabilmek için bahçesine çatı sistemi kurmayı planlıyor.

Kendi üretim sürecini anlatan Aydın, 1990 yılında Merzifon'da askerlik yaparken kiviyle tanıştığını belirterek, o dönemde meyvenin tanesinin 500 lira olduğunu öğrendiğini ve bu durumun kendisinde yetiştiricilik merakı oluşturduğunu dile getirdi.

İlk fidanından meyve alamayınca başka bir bahçeden erkek kivi bitkisinin polenini temin ederek çiçekleri kendi elleriyle tozlaştırdığını anlatan Aydın, daha sonra fidanların çeliklerini de kendisinin ürettiğini kaydetti. Üretici, kivi fidanına yönelik yoğun talep bulunduğunu da sözlerine ekledi.

KOZAN'DAN GELEN SİPARİŞLERİ DOĞRUDAN KARŞILIYOR

Köyde kiviyi ilk kez görenlerin başlangıçta meyvenin ne olduğunu merak ederek kendisine sorduğunu belirten Aydın, zamanla ürünün tanınmaya başladığını ve Kozan merkezden de sipariş aldığını söyledi. Böylece üretici, yetiştirdiği kivileri doğrudan tüketiciyle buluşturuyor.

Üretim sürecinde eşine destek olan Suna Aydın da yıllar önce başlayan kivi merakının bugün bir bahçeye dönüştüğünü ifade etti. Kozan'dan gelen talepler doğrultusunda siparişleri gönderdiklerini belirten Aydın, üretimin devamlılığı açısından suyun önemine dikkat çekti.

Üretimde ilaç kullanmadıklarını ve kivileri doğal yöntemlerle yetiştirdiklerini aktaran Suna Aydın, bölgede bu işi yapmanın kolay olmadığını ancak emeklerinin karşılığını almaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır