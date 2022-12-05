FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kiracılar dikkat! Emsal olacak karar, fazla kira bedelinin iadesini talep edebilirsiniz

Kiracılar dikkat! Emsal olacak karar, fazla kira bedelinin iadesini talep edebilirsiniz

05.12.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargıtay'dan ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren kritik açıklama geldi. Yargıtay kararı ile yüzde 25’in üzerindeki zam farklarını geri almanın yolu açıldı. İşte o karara yönelik detaylar...

Kiracılar dikkat! Emsal olacak karar, fazla kira bedelinin iadesini talep edebilirsiniz

Milyonlarca kiracı ve ev sahibini ilgilendiren önemli karar geldi. Kira fiyatlarındaki artış sonrası yeni düzenleme ile birlikte kiralara bir sene boyunca sadece yüzde 25 yükseliş tanındı. Bununla beraber yüzde 25 sınırına uymayanlar için geri alma yolu açıldı. Yargıtay'ın 2021'de verdiği bir kararına atıf yapılarak, konut kiraları için getirilen yüzde 25’lik artış sınırlamasını aşan miktarda ödeme yapan kiracıların yaptıkları fazla ödemelerin iadesini talep edebilecekleri yönündeki yorumu değerlendiren Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut Yeniocak, bu emsal kararın kiracıların lehine olduğunu belirtti.

Umut Yeniocak, habere konu olan Yargıtay kararının, kiracısı tacir olan bir iş yeri kirasıyla ilgili olduğunu ve kiracının kirasını yatırırken dava hakkını saklı tutarak ödeme yaptığını belirterek, kararda, '7161 sayılı kanunun 59. maddesi ile 6217 sayılı kanunun geçici 2. maddesinde, tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranının esas alınacağına ilişkin hükmün, akdedilmiş diğer kira sözleşmelerinin yenilenmesinde de uygulanacağı açıkça belirtilmiş olup, kanunun yayın tarihinden itibaren derhal uygulanması gerekeceğinden, bu itibarla, ilk derece mahkemesince kira bedelinin tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranının esas alınarak belirlenen kira bedeli üzerinden, davacının istirdadını istediği alacağın hesaplanarak karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır' denildiğini kaydetti.

Yeniocak, her ne kadar Yargıtay Başkanlığı yaptığı açıklamada bu kararın yüzde 25'lik artış kuralıyla bağlantısı olmadığını belirtmiş olsa da hukuksal açıdan bağlantının kolaylıkla kurulabileceğine işaret etti. Yeniocak’a göre, bahsi geçen kararında Yargıtay; 2019'da getirilen TÜFE sınırlamasının, mevcut sözleşmelere de derhal uygulanması gerektiğini ve kiracının, bu artış oranını aşan miktardaki kira ödemelerinin iadesini talep edebileceğini söylüyor. Yeniocak, bu yönüyle kararın, yüzde 25'lik artış sınırlaması bakımından da emsal teşkil edebileceğinin altını çizdi.

'FAZLA KİRA BEDELİNİN İADESİ TALEP EDİLEBİLİR'

Yeniocak, “Bu kararın özünde yatan sebep, kanunun emredici kuralına aykırı şekilde yapılan kira artış anlaşmasının Yargıtay tarafından geçerli olarak kabul edilmemesidir” dedi. Yeniocak, “Yüzde 25'lik artış sınırlamasının kiracı ile yapılan anlaşma sonucunda aşılması hâlinde, yapılan bu anlaşma da pekâlâ kamu düzenini ilgilendiren emredici bir kurala aykırılık sebebiyle geçersizdir (kesin hükümsüzdür)” diye konuştu. Yeniocak, böylece geçersiz bir anlaşmaya dayalı olarak verilen fazla kira bedelinin iadesinin talep edilebileceğini söyledi.

Bazı hallerde ise, geçersizliği (kesin hükümsüzlüğü) ileri sürmenin hakkın kötüye kullanılması anlamına gelebileceğini de kaydeden Yeniocak bu durumda, somut uyuşmazlığın koşullarına göre bu tespiti hâkimin yapabileceğini belirtti. Yeniocak, “Ancak özellikle konut kiracıları bakımından koruma amacıyla getirilmiş bir artış sınırlamasının uygulamasında kiracının fazladan ödediği paranın iadesini talep etmesi hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendirilemez. Aksi hâlde, artış sınırlamalarının anlamı kalmaz” değerlendirmesini yaptı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bütçe maratonu başladı... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yatırım ve istihdam hedefli bir bütçe hazırladıkBütçe maratonu başladı... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yatırım ve istihdam hedefli bir bütçe hazırladık
Vergi Kanunu değişti! 5 bin liranın altındaki...Vergi Kanunu değişti! 5 bin liranın altındaki...
Merkez Bankası '2024'te tek hane' dedi: Kavcıoğlu'ndan enflasyon mesajıMerkez Bankası '2024'te tek hane' dedi: Kavcıoğlu'ndan enflasyon mesajı
Anahtar Kelimeler:
Kiracı Kira iade

En Çok Okunan Haberler

8 bin TL'ye yaptırdığı kasko bu yıl 140 bin TL oldu!

8 bin TL'ye yaptırdığı kasko bu yıl 140 bin TL oldu!

Milyoner'de yıllar sonra bir ilk! 1 milyon TL'ye giderken yarışmaya damgasını vurdu

Milyoner'de yıllar sonra bir ilk! 1 milyon TL'ye giderken yarışmaya damgasını vurdu

Yüzde 90 indirimi duyan koştu! Reyonlarda izdiham, kasada kuyruk

Yüzde 90 indirimi duyan koştu! Reyonlarda izdiham, kasada kuyruk

Kasım enflasyon oranı açıklandı: Memur ve emekli için 5 aylık zamlı maaşlar netleşti

Kasım enflasyon oranı açıklandı: Memur ve emekli için 5 aylık zamlı maaşlar netleşti

Tepkiler sonrası G.Saray da açıkladı! Icardi kızlarını alıp ülkesine döndü

Tepkiler sonrası G.Saray da açıkladı! Icardi kızlarını alıp ülkesine döndü

Kasım 2022 enflasyon rakamları belli oldu

Kasım 2022 enflasyon rakamları belli oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

İlişkiden vazgeçti! ''Bu acıyı çekeceğime sevgilisiz yaşarım''

İlişkiden vazgeçti! ''Bu acıyı çekeceğime sevgilisiz yaşarım''

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.