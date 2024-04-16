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Kiracılar dikkat, sakın bunu yapmayın! Ev sahiplerinin bitmek bilmez zam isteği evinden etti: Mahkeme '60 bin TL'lik fatura kesti

16.04.2024 13:27
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Antalya'da ev sahibi-kiracı arasındaki zam anlaşmazlığı mahkemelik oldu. Ev sahibinin "5 yıldır kira ödemiyorlar" iddiası karşısında elden ödeme yaptığını söyleyen kiracı, kira ödediğine dair kanıt sunamayınca evden çıkarıldı. Üstüne 60 bin lira da borçlu çıktı.

Kiracılar dikkat, sakın bunu yapmayın! Ev sahiplerinin bitmek bilmez zam isteği evinden etti: Mahkeme '60 bin TL'lik fatura kesti

Antalya'nın Kepez ilçesinde kira artışındaki anlaşmazlık nedeniyle mahkemeye başvuran kiracı, dava sürecinde ev sahibinin "5 yıldır kira ödemediler" şikayetiyle açtığı icra davasıyla evi tahliye etmek durumunda kaldı. Mahkeme, kiracının 60 bin lira kira bedeli ödemesine karar verdi.

YÜZDE 25 ZAMMI KABUL ETMEDİ

Düdenbaşı Mahallesi'nde ikamet eden bir çocuk sahibi Uğur ve Fatoş Kanık çifti ile 5 yıldır oturdukları evin sahibi Ramazan Y. arasında, kira zammı nedeniyle anlaşmazlık başladı. İddiaya göre, Kanık ailesinin yüzde 25 zam artışını kabul etmeyen mülk sahibi Ramazan Y, evin boşaltılmasını istedi.

Ev sahibinin bu anlaşmazlık nedeniyle kendilerini sürekli rahatsız ettiğini, evlerinin kapı camını kırarak içeriye zorla girmeye çalıştığını iddia eden Kanık ailesi, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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İCRA TAKİBİ BAŞLATTI

Bunun üzerine ev sahibi Ramazan Y. de kiracısından 5 yıldır ödeme alamadığı iddiasıyla icra takibi başlattı. Kanık ailesinin kirayı elden ödediklerini ispat edememesi üzerine mahkeme, evin tahliyesine ve yasal faiziyle 60 bin lira kira bedelinin ödenmesine karar verdi.

Fatoş Kanık, Düdenbaşı Mahallesi'ndeki evde oturmaya başladıklarında ev sahibi ile kirayı elden ödenmesi konusunda anlaştıklarını iddia etti.

"ÖDEDİĞİMİZİ İSPAT EDEMEDİK"

Geçen yıl mart ayında kira zammı nedeniyle ev sahibi ile anlaşmazlık yaşamaya başladıklarını ileri süren Kanık, "Ev sahibi, eşi, kızı ve damatları evimizi bastı. Bunun üzerine şikayetçi olduk. Bizim şikayetimizden bir süre sonra ev sahibi noterden ihtar çekerek icra takibi başlattı. Kirayı ödediğimizi ispat edemedik" dedi.

Fatoş Kanık, şöyle devam etti:

Mülk sahibi evinde 5 yıldır kira vermeden oturduğumuzu iddia etmiş. İcra mahkemesinde iki duruşma yapıldı. Mahkeme karşı tarafa '5 yıl boyunca kira almıyorsunuz da niye ilk yıl evden çıkarmak için icraya vermedin' diye sormadı. Bizim de ne görüşümüz alındı ne de kirayı ödeyip ödemediğimiz soruldu.

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Mahkeme bize tahliye kararı verdi. Tahliye kararına uyarak evi boşalttık. Üstüne ödediğimiz kiraları tekrar ödememiz için 60 bin lira ödeme emri geldi. Şu anda icralık olduk. Yani elden aldıkları paraları da almadım diyerek bizden tekrar talep ediyorlar. Bu şekilde bir çıkmaza girdik.

"KİRAYI AÇIKLAMALI ŞEKİLDE ÖDEYİN"

Kanık, kiracılara ev sahibine yapılan ödemeleri bankadan açıklamalı bir şekilde yapmaları tavsiyesinde bulundu. Uğur Kanık ise saldırıya uğradıklarını, parmağından cam kesiği nedeniyle yaralandığını, üstüne bir de ödedikleri kira bedelin tekrar istenmesi ile mağdur olduklarını iddia etti.

"BORCU YOKTUR" DAVASI AÇACAK

Kanık ailesinin avukatı Şafak Baysal da müvekkilleri ile ev sahipleri arasında "Kira zammının yetersiz" olmasından kaynaklanan "ev basılması olayı" nedeniyle ev sahibi Ramazan Y, eşi R.Y, kızı G.Ö. ve damatları hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ve davanın sürdüğünü belirtti.

Bu süreç devam ederken müvekkillerinin icra şokuyla karşı karşıya kaldığını ifade eden Baysal, şöyle devam etti:

Ev sahibi suç duyurumuzun üzerinden 3-4 ay geçtikten sonra '2018'den 2023'e kadar 5 yıllık bir süre boyunca hiç kira ödemediler' gerekçesiyle icra takibi başlattı. Müvekkilimin elden ödemeyi ispatlayamaması nedeniyle tahliye gerçekleşti. Yasal faizle beraber 60 bin liralık borç yükümlülüğü altına da girdiler. Müvekkillerimin ev sahibiyle en baştaki sıkıntısı, kira borcu değil, kira artışının ev sahibince beğenilmiyor olmasıydı. Bu durum karşısında menfi tespit davası dediğimiz borcu yoktur davası yoluna başvuracağız."

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EV SAHİBİNDEN DARP İDDİASI

Ev sahibi Ramazan Y. ise kiracısı Uğur Kanık'ın eşini darbettiğini, evi boşaltırken de kapı ve pencerelere zarar verdiğini öne sürdü.

Elden kirayı aldığını kabul etmeyen Ramazan Y, mahkemenin 5 yıllık kira bedelinin tarafına ödenmesine karar verdiğini kaydetti.

Ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan tartışma anları güvenlik kamerasınca kaydedilmişti. Mahkemeye de sunulan görüntülerde kiracının oturduğu dairenin kapısına gelen kişilerin cama sert cisimle vurması yer alıyor.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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