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Kiracılar ve ev sahipleri dikkat! Tüm kira sözleşmeleri e-Devlet’e geliyor: Meclis'te bayram sonrası yoğun mesai

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
09.04.2024 10:25
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 31 Mart yerel seçimleri ve Ramazan Bayramı için verdiği ara 16 Nisan Salı günü sona erecek. Mesaiye hızlı bir başlangıç yapacak parlamentonun önünde birçok kritik madde olacak. Genel Kurul’da kısa bir süre sonra sona erecek kirada yüzde 25 sınırlaması, kira sözleşmeleri ve kripto para yasası gibi konular görüşülecek.

Kiracılar ve ev sahipleri dikkat! Tüm kira sözleşmeleri e-Devlet’e geliyor: Meclis'te bayram sonrası yoğun mesai

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bayram sonu yoğun bir mesai sürecine girecek. Ekonomi başta, turizmden enerjiye, yargıdan içişlerine birçok konuda önemli kanun teklifleri gündemde olacak.

Meclis Genel Kurulu'nun nisan ayındaki gündemi, daha önce komisyonlarda kabul edilen turizm ve enerji teklifleri. Meclis'te enerji ve turist rehberliği alanlarında iki yasa teklifi masada olacak.

ENERJİDE DESTEKLER

Enerji teklifine göre yerli üretim ve farklı kaynaklardan ithal edilen doğal gaz, Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına pazarlanabilecek. Enerji verimliliğini artırmak amacıyla hazırlanan projeler, 15 milyon lirayı geçmeyecek şekilde yüzde 30'u oranında desteklenecek. İçme-kullanma suyu alanları, sulak alanlar ile kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere denizler ve göllerde yenilenebilir enerji üretim santralleri kurulabilecek.

TURİST REHBERLİĞİ KANUNU DEĞİŞİYOR

Turizme ilişkin kanun teklifinde ise turist rehberliğine ilişkin düzenlemeler yer alıyor. buna göre mesleğe kabul şartlarını yerine getiren adaylar, yabancı dil yeterlilik belgesi olmasa bile Türkçe turist rehberi olabilecek. Seyahat acenteleri müşterileri,, bilgileri dışında başka bir işletmeye gönderirse hem belgeleri iptal edilecek hem de 5 yıl süreyle acentelik yapamayacak.

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30 MADDELİK KRİPTO PARA YASASI TEKLİFİ

Kripto para yasası Meclis'teki ilk görüşülecek yasal düzenlemelerden biri olacak. Yaklaşık 30 maddelik teklif ile öncelikle kripto varlıkların hukuki tanımı yapılacak. Varlıkların ihraç, dağıtım ve alım satımını yapanların uyacakları kurallar belirlenecek.

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KİRALAR DA MECLİS’E GELİYOR

Yüzde 25 kira artışı sınırının kaldırılması değerlendirilecek. Vergi istisnaları ve indirim oranları da masaya yatırılacak. Kayıtdışılıkla mücadele kapsamında bundan sonraki tüm kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerine taşınması masada bulunuyor.


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