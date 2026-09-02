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Kiracıları yakından ilgilendiriyor: Yargıtay'dan emsal depozito kararı!

Yargıtay, evin satılması halinde kiracının depozito bedelini kimden isteyeceğine ilişkin dikkat çeken bir karara imza attı. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

Kiracıları yakından ilgilendiriyor: Yargıtay'dan emsal depozito kararı!
Cansu Çamcı

Yargıtay, evin satılması halinde kiracının depozito bedelini kimden isteyeceğine yönelik önemli bir karar verdi.

Evin satılması halinde depozitonun yeni ev sahibine devredildiğini kanıtlayamayan eski ev sahibinin, kiracıya karşı iade yükümlülüğünün devam edeceğine hükmedildi. Yerel mahkeme, bir evin satışı sonrasında depozito alacağı için açılan davada, yeni ev sahibinin sorumlu olacağına hükmetti.

Kiracıları yakından ilgilendiriyor: Yargıtay dan emsal depozito kararı! 1

Temyiz sonrası bu kararı irdeleyen 3. Hukuk Dairesi, kira sözleşmelerinde yaşanan önemli bir anlaşmazlık için ayrıntılı karar verdi.

BAKANLIK TEMYİZ ETTİ

Gaziantep'te bir kişi, kira süresi bitmeden evin satılması üzerine, 300 dolarlık depozitoyu eski ev sahibinden istedi. Kiracı evin satışı sonrasında, kira ödemedi ve depozito bedelinin kiraya sayılmasını istedi. Eski ev sahibi ile anlaşmazlık yaşayan kiracı, depozitonun iadesi için icra takibi başlattı.

Dosya bir süre sonra Gaziantep Birinci Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından karara bağlandı. Yerel mahkeme, kiracının talebini, "Yeni ev sahibinin sözleşmenin tarafı haline geldiğini ve depozito alacağının eski değil yeni ev sahibinden" istenmesi gerektiğine hükmederek geri çevirdi.

Yerel mahkemenin kararı Adalet Bakanlığı tarafından temyiz edildi. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, dosyanın bütün aşamalarını irdeledi ve yerel mahkemenin kararını bozdu. Dairenin kararında, "Yeni malik kira sözleşmesinden doğan borç ve hakları devralırken, önceki malik ile kiracı arasındaki sözleşme ilişkisi de satış tarihi itibarıyla sona erer" denilerek şu karara vardı: "Davalı (eski ev sahibi) malikin kira ilişkisinin başlangıcında teslim aldığı güvence bedelini yeni malike devrettiğini ispat etmesi gerekir. Zira, depozito bedelinin yeni malike devredildiğinin kanıtlanamaması halinde, güvence bedelini teslim alan önceki malik bakımından iade yükümlülüğü devam edecektir."

Kiracıları yakından ilgilendiriyor: Yargıtay dan emsal depozito kararı! 2

Yargıtay'ın bu kararına göre, ev sahibi evi satarsa depozitoyu yeni ev sahibine vermeli. Evi satan bunu belgeyle ispat edemezse, kiracılar depozitoyu eski ev sahibinden isteyebilir.

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Anahtar Kelimeler:
Yargıtay Kiracı
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