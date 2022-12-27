Kiracının, kiracısının, kiracısı! Ev sahibi gerçeği tesadüfen öğrendi: İlk kiracının savunması ‘pes’ dedirtti

Kiracı kiraladığı evi kiraya verdi. Online olarak kiralayan da başka bir kiracı buldu. Kulağa tekerleme gibi gelse de akıl almaz kira oyunu sonunda 2 yıl sonra ortaya çıktı.

58 yaşındaki Yüksek Gök İstanbul Şişli’deki evini 2021 Şubat ayında kiraya verdi. Aradan iki sene geçmesinin üzerine alt katta bulunan komşu, evine su aktığı gerekçesi ile Yüksek Gök’e ulaştı. Ev sahibi ise dairesine gelip kapıyı çaldığında hayatının şokunu yaşadı. Kapıyı açan kiracısı değil bambaşka biriydi. Ev sahibi Gök durumu araştırınca kendisini büyük bir oyunun içinde buldu. Olan biteni anlayan Gök asıl kiracısına ulaştı. Aldığı yanıt ise bir o kadar ilginç oldu.

EV TADİLAT YAPILIRKEN TESADÜF ÖĞRENDİLER

Star TV Ana Haber’e konuşan 58 yaşındaki Gök yaşadıklarını şöyle anlattı:“Saadet zinciri diye duymuştuk, böyle söylerlerdi ama bizimki de bu şekilde kira zinciri oldu. Ev bizim mi değil mi şüphe ettik. Gelen kiracı ev sahibi gibi evi bir

başkasına kiraya veriyor. 30 yaşlarında bir beyefendiye 1.550 liraya kiraya verdik.

Hiç şüphelenmedik çünkü kiramızı çok düzgün bir şekilde banka üzerinden ödüyordu. Eve geldiğimde içeride genç bir arkadaş gördüm. Sen kimsin diye sorduğumda kiracının yeğeni olduğunu söyledi. Ben öyle deyince sesimi çıkarmadım. Tadilat yapılırken kiracıya biraz öylendim. O da içeriden ‘bana söylenmesin ben daha daireyi tutalı 15 gün oldu’ dedi.”

“YÜZDE 25 ZAM YAPAR DURURUM, AÇIN DAVANIZI”

“Bizimle kontrat imzalayan kiracı burayı 6 bin liraya bir başkasına kiraya vermiş, o da 10 bin liraya kiraya vermiş” diyen Gök ilk kiracının savunmasını duyunca bir

şok daha yaşadı:

“Biz duyunca şok olduk. İlk kiracıyı aradığımızda ise, ‘yüzde 25 zam yaparım ben burada dururum’ dedi. ‘Siz davanızı açın’ diyerek bizimle restleşti.”

EV SAHİBİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMAYA HAZIRLANIYOR

Yüksek Gök şimdi savcılığa gidip suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Haklarını arayacaklarını söyleyen ev sahibi, “Biz mağduruz. Merdivenleri silen hanımefendi aradı. Bundan önce 3-4 kere daha kiraya verildi, ben gördüm demiş. Biz iki sene içinde ne yaptıklarını bilemiyoruz” dedi.

