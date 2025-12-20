FİNANS

Kırağı vurdu, gök domates seraya taşındı! Fiyatı 20-25 TL'den satılıyor

Sarıgöl'de domates üreticileri, geceleri etkili olan kırağıya karşı yeşil halde topladıkları domatesleri seralarda ve naylon üzerinde olgunlaştırarak hem ürünü kurtarıyor hem de sezonun son hasadını pazara sunuyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde domates üretimi yapan çiftçiler, son günlerde geceleri etkili olan kırağı nedeniyle henüz olgunlaşmamış domatesleri tarladan toplayarak seralarda ve açık alanda naylon üzerinde olgunlaştırmaya başladı.

Geceleri yaşanan don riskine karşı önlem alan üreticiler, yeşil halde topladıkları gök domatesleri sera içerisinde ya da açık alanda naylon üzerine sererek güneşten faydalanmalarını sağlıyor. Açık alanda olgunlaştırılan domateslerin ise akşam saatlerinde üzeri örtülerek soğuktan korunuyor.

20-25 LİRA ARASINDA SATILIYOR!

Serada ve naylon üzerinde olgunlaştırılan domatesler daha sonra pazarlarda satışa sunuluyor. Tarla domatesleri pazarlarda vatandaşlardan yoğun ilgi görürken, bazı vatandaşlar ise gök domatesleri turşuluk olarak satın alarak değerlendiriyor.
Domates üreticileri, sezonun son hasadını bu yöntemle pazara sunduklarını belirterek, ürünlerini 20 ile 25 lira arasında sattıklarını ifade etti. Kimi üreticiler ise serada olgunlaşan domateslerini bu hafta itibarıyla pazarda tamamen tükettiklerini dile getirdi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

