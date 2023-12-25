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Kiralarda yüzde 25 sınırı kaldırılacak iddiasına yalanlama geldi! İletişim Başkanlığı duyurdu: Alınmış bir karar yok!

25.12.2023 08:46 | Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yüzde 25 kira zammı sınırının 2024 yılında kaldırılacağına yönelik açıklama yaptığı iddiası gündem yarattı. Söz konusu iddiaların ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. Söz konusu iddialar yalanlandı.

Kiralarda yüzde 25 sınırı kaldırılacak iddiasına yalanlama geldi! İletişim Başkanlığı duyurdu: Alınmış bir karar yok!

Kira zammında yüzde 25 sınırının kaldırılacağı iddiası gündem yarattı. Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren kararın 2024 yılında uygulanacağı iddia edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in basına kapalı bir toplantıda iş ve finans dünyası temsilcileri ile bir araya geldiği ve söz konusu düzelemenin 2024 yılında kaldırılacağını söylediği belirtildi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Söz konusu iddialar hızla yayılırken, konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.

KİRALARDA YÜZDE 25 SINIRI KALDIRILACAK MI?

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bazı basın yayın organlarında yer alan iddianın manipülasyon içerdiği ifade edildi.

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"O GÜN GELDİĞİNDE YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLECEK"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in basına kapalı bir toplantıda iş ve finans dünyası temsilcileri ile bir araya geldiği belirtilen paylaşımda, Şimşek'in konut kiralamalarında kira artış oranını yüzde 25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz 2024'te sona erecek düzenlemeye ilişkin soru üzerine "düzenlemenin sona ermesine yakın yeniden gözden geçirileceğini" ifade ettiği aktarıldı.

HENÜZ ALINMIŞ BİR KARAR YOK

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Bahse konu haberlerde iddia edildiği gibi konut kira artışlarındaki düzenlemeyle ilgili henüz bir karar alınmadığı vurgulanan paylaşımda, Bakan Şimşek'in kamuoyuna resmi bir açıklamasının bulunmadığı kaydedildi.

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