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Kiralık ev fiyatları ikiye katlandı! 1000 TL'nin altında kiralık daire sadece 16 şehirde kaldı

06.04.2022 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kiralık konut fiyatları mart ayı itibariyle ikiye katlandı. İstanbul’da ise kiralık ev fiyatları Türkiye ortalamasının iki katının da üzerine çıktı. Türkiye genelinde il bazında 1000 TL altında kiralık konut bulunan şehir sayısı ise 16’ya düştü. Ayrıca vatandaşın gelirinin yüzde 61’inin kira masrafına ayırdığı ifade edildi.

Kiralık ev fiyatları ikiye katlandı! 1000 TL'nin altında kiralık daire sadece 16 şehirde kaldı

Ev kiraları için gelen veriler milyonlarca kiracıyı üzdü. Bu kapsamda geçtiğimiz ay itibariyle konut kiraları ikiye katlandı. Emlakjet.com verilerine göre Türkiye genelinde ortalama kira rakamı 3 bin 100 TL olurken, İstanbul’da Türkiye ortalamasının iki katının üzerine çıkarak 6 bin 500 TL’yi buldu.

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Yükselen kiraların bütçe içindeki payı da yükseldi. Verilere göre TÜİK 2020 yılı ortalama kişi başı yıllık geliri 33 bin 428 TL açıklarken, Türkiye’de ortalama aylık kira fiyatı 1300 TL oldu. Bu da kişilerin yıllık gelirinin yüzde 47’sine denk gelirken, daha sonraki yıllarda kişi başı gelirin asgari ücretteki zam kadar arttığı varsayılarak yapılan hesaplamada vatandaşların gelirinin yüzde 61’ini kira masrafına ayırdığı tahmin ediliyor.

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1000 LİRANIN ALTINDA KİRALIK DAİRE BULMAK YAKINDA İMKÂNSIZ OLACAK

Tapusor.com ‘Gayrimenkul Sektörü Piyasa Analizi 2022 1. Çeyrek’ raporuna göre Türkiye genelinde il bazında 1000 TL altında kiralık konut bulunan şehir sayısı 16’ya düştü. Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Erzurum, Gümüşhane, Kastamonu, Kırşehir, Mardin, Nevşehir, Niğde, Siirt, Aksaray, Kırıkkale ve Iğdır dışında tüm şehirlerde kira bedelleri 1.000 TL’nin üzerine çıktı. İlk çeyrekte kiralık daire metrekare birim fiyatı 10 TL'den 14 TL'ye çıkan Konya yüzde 40 değer artışıyla ilk sırada yer alırken İstanbul, Nevşehir ve Yalova yüzde 33 artışla ikinciliği paylaştı. Bu illeri yüzde 31 değer artışıyla Adana takip etti. İstanbul'da kiralık daire birim metrekare fiyatları 40 TL'ye ulaştı. (DÜNYA)


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