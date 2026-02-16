Kirayla yarışır hale geldi, bu kez aidat değil! Olmayan 'derdim de yok' diyor

İstanbul'da vatandaşın şikayet ettiği problemlerden bir tanesi otopark ücretleri olmaya devam ediyor. Özellikle özel otopark ücretlerinin geldiği boyut konuşulurken fiyatların adeta kiralarla yarışır hale geldiği vurgulanıyor.

Habertürk TV'de yer alan haberde, ücretlerin saatlik 800 TL'ye çıktığı semtlerin olduğunun söylendiği belirtilirken aylık ücretlerin kira fiyatlarıyla yarıştığı aktarıldı. Habertürk muhabiri Gizem Türemen, uygun seçenek olarak İSPARK ücretlerini aktarırken "Fatih tarihi yarımada bölgesinde yani Eminönü dahil oraya ve Kadıköy Rıhtım bölgesinde 0-1 saatlik ücret 220 liradan başlıyor. Bu tabii yüksek olan yani çok kalabalık yoğun olduğu yerlerden bahsediyorum. 1-2 saatlik ücret 300 lira, günlük bırakırsanız 600 liraya çıkıyor. Bu örneği vermemizin sebebi bu uygun olan otopark. Düşünün ki işte günlük 600 lira uygun olan yerde özel otoparklar bunun iki katına varan fiyat tarifeleri koymaya başlamışlar. Yani 220 TL İSPARK'taysa 450 liradan başlıyor. Beşiktaş Şişli Üsküdar'da 0-1 saat otopark ücreti 170 TL, 1-2 saat 220 TL, günlük de 500 liraya çıkıyor. 2026 fiyat tarifesi bu şekilde" dedi.

30 BİN TL'YE VARAN ÜCRET

İSPARK'ta yer bulamayanlar için özel otoparkların fiyatlarını da aktaran Türemen "Oraya döndüğünüz zaman da rakamlar gerçekten kiralarla yarışır boyutta" dedi. Özel otoparklarda 0-2 saatin 450 TL ve üzeri, günlük 800 TL ve üzeri, abonman yani abone olunduğunda 30 bin TL'ye varan ücret olduğu belirtildi.

"ARABAM DA YOK DERDİM DE YOK"

Türemen röportaj yaptığı bir vatandaşın "30 bin TL kira mı ödeyelim yoksa 30 bin TL aracımıza kira mı ödeyelim?" dediğini aktarırken "Arabası olan gerçekten dertli. Bir vatandaş şunu dedi; 'Ya arabam da yok, derdim de yok. Oh ya' dedi. 'Yani bunlarla uğraşmıyorum' dedi" ifadelerini kullandı.

Türemen Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu'nun "Kesinlikle bir üst sınır belirlenmeli. Bir tarife komisyonunca belirlenmeli ve denetime tabi olmalılar" dediğini de aktardı. Diğer yandan Türemen, AVM otoparkları ile ilgili karara dayanarak 3 saate kadar ücret alınmaması gerektiğine vurgu yaparak bazı AVM'lerde 0-1 saatin ya da 0-30 dk'nın ücretsiz olup sonrası için fiyat talep edildiğini söyledi.