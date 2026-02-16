FİNANS

'Korkun' İslam Memiş 2026 şampiyonunu açıkladı: 'Onlar için dua edeceğiz'

Altın ne kadar? Gram altın kaç TL? 16 Şubat 2026 güncel altın fiyatları… Altın yatırımcısı altın fiyatlarını yakından takip etmeye devam ediyor. Alım fırsatlarının ardından toparlayan gram altının haftaya nasıl başladığı yatırımcıların radarında bulunuyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu haftanın kritiğini canlı yayında yaptı. İşte 16 Şubat 2026 güncel altın fiyatları…

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Altın piyasalarındaki hareketlilik yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Cuma günü açıklanan ABD enflasyonunun beklentilerin altında gelmesi Fed’in faiz indireceğine dair beklentileri yükseltti. Cuma günü sert yükseliş yaşayan gram altın, haftaya alım fırsatı ile başladı.

CANLI ALTIN FİHYATLARI

16 Şubat 2026 tarihinde gram altın 7 bin 36 TL seviyesinde bulunuyor. Ons altın ise 5 bin 6 dolar olarak görülüyor. Kapalı Çarşı’da ve serbest piyasada gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatlarının takibi için tıklayınız…

“İKİNCİ VURUŞ…” DEYİP AÇIKLADI

Altın piyasasındaki yaşanan hareketliliği ise Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Haber Global’de değerlendirdi. Memiş’in bu hafta ile ilgili yatırımcılara önemli detaylar verdi.

Memiş, hiçbir şeyin zirve olmadığını manipülatörlerin dipten ikinci vuruşu yapacaklarını ifade etti. Memiş, 6 bin dolar seviyesinden yapılacağını belirterek şu sözleri kullandı:

“İran tarafında Amerika'nın bir müdahalesi olacak diye beklenti var. Ben 2026 yılında İran'a bir müdahale bekliyorum. Yaklaşık 3 hafta veya 4 hafta sürecek bir müdahale bekliyorum. Dolayısıyla piyasalarda bu fiyatlanma yukarı yönlü olabilir diye tahmin ediyorum. 5 bin dolar seviyesinin aşağısında 4 bin 980 dolar ile 4 bin 800 dolar seviyesi var destek seviyesi olarak. Ben kısa vade kalıcı olmasını düşünmüyorum”

“OCAK AYINDA VERDİ”

Gümüş tarafında kaybın devam ettiğini ve bunun süreceğini belirten Memiş, “Gümüşün ons tarafında üç haneli rakamları görmeyi beklemiyorum. Gümüş yatırımcısı için dua edeceğiz. Ocak ayında gerekeni söyledik. Yıllık getiriyi Ocak ayında bir ayda verdi” dedi.
2026’NIN ŞAMPİYONU BORSA MI OLACAK?

Borsa için ise yılın ikinci yarısını işaret eden Memiş, “2026 yılındaki şampiyonum gümüş veya altın değil borsa olacağın tahmin ediyorum. Kademe kademe yükselecek. Çok hızlandığı zaman korkun. Aralık ayında, Ocak ayında biliyorsunuz her gün gümüş, her gün altın, her gün gümüş. Ne oldu şimdi? Patlattılar. O yüzden sağlıklı yükselişlerin olabilmesi için teknik düşüşlere mutlaka ihtiyaç var”

ALTIN FİYATLARI  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.042,81
7.043,74
% -0.46
12:12
Ons Altın / TL
219.112,43
219.200,70
% -0.42
12:27
Ons Altın / USD
5.012,81
5.013,43
% -0.39
12:27
Çeyrek Altın
11.268,50
11.516,52
% -0.46
12:12
Yarım Altın
22.469,31
23.035,79
% -0.44
12:12
Ziynet Altın
45.079,49
45.930,69
% -0.44
12:12
Cumhuriyet Altını
48.374,00
49.109,00
% -0.08
13:11

Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın tam altın ons altın altın son dakika canlı
