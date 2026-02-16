FİNANS

80 bin TL'ye almıştı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

Bursa'da hurdacılık yapan Ertan Çoğul belediye tarafından uçak kafe yapılması planlanan 22 tonluk hurda Boeing 747'yi proje iptal edilince 80 bin TL'ye satın aldı. Tekrar birleştirilebilecek şekilde 7 parçaya ayrılan uçak TIR'larla Çoğul'un Nilüfer'deki işletmesine taşındı. Uçağı kafe-restoran konseptine dönüştürmek için uygun arazi bulamayan Çoğul, satışa çıkardığı uçağa dair "Uçağın şu anki değeri yaklaşık 2,5 milyon TL civarındadır. Uçak Bursa'ya kazandırılsaydı güzel bir yapı olacaktı" dedi.

Bursa'da 1988 yılından beri hurdacılık yapan Ertan Çoğul (51), 2017'de İstanbul'dan getirilerek, Nilüfer ilçesinde uçak kafe yapılması planlanan 22 tonluk hurda Boeing 747'yi, dönemin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin istifası sonrası proje iptal edilince 80 bin TL'ye satın aldı. Uçak, tekrar birleştirilebilecek şekilde 7 parçaya ayrıldı ve TIR'larla Çoğul'un; Nilüfer ilçesi İrfaniye Mahallesi İzmir Yolu Caddesi’ndeki işletmesine taşındı. Ertan Çoğul, uçağı kafe-restoran konseptine dönüştürmeyi planladı ancak Uludağ yolunda projeye uygun bir arazi bulamadığı için bu fikri hayata geçiremedi.

Uçağın kente gelişi ve satın alma süreci hakkında bilgi veren işletme sahibi Çoğul, "2017'de Recep Altepe'nin Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde, Bursa’da uçak kafe yapılması için İstanbul Havalimanı'ndan bir uçak getirildi. Ancak Recep Altepe'nin görevden alınması nedeniyle proje iptal edildi. Projenin iptalinin ardından uçak geri dönüşüm sektörüne satıldı" diye konuştu.

22 TONLUK UÇAK, 7 PARÇA HALİNDE TAŞINDI

Ertan Çoğul, uçağı satın aldığı dönemde hurda alüminyumun kilogram fiyatının 3-3,5 TL civarında olduğunu söyledi.

Ardından Çoğul, "Uçağın yollardan geçememesi nedeniyle tekrar kurulabilecek şekilde kesilerek 7 parçaya bölündü ve TIR'larla işletmemize taşındı. Daha sonra burada yeniden birleştirilme düşüncesiyle yerleştirildi. Uçağın toplam ağırlığı 22 tondur. O yıllarda alüminyum fiyatları 3 ile 3,5 TL civarındaydı. Ben bu uçağı yaklaşık 80 bin TL'ye almıştım. Uçağın şu anki değeri, yaklaşık 2,5 milyon lira civarındadır. Uçak Bursa'ya kazandırılsaydı güzel bir yapı olacaktı" ifadelerini kullandı.

'BİRKAÇ PİLOT, UÇAĞIN FOTOĞRAFINI ÇEKMEK İÇİN ZİYARETE GELDİ'

Çoğul, hurda uçağı birleştirerek kafe-restoran konseptinde işletmeyi planladığını ancak uygun arazi bulamadığını belirtti.

Devamında Çoğul, "Uludağ yolunda bir yer aradım. Ancak 15–20 dönüm büyüklüğünde bir alan bulamadığım için projeyi iptal etmek zorunda kaldım. Dağ yolunda uygun bir yer bulabilseydim, uçak kafe yapacaktım. Bursa'da böyle bir yer bulamayınca projeyi sonlandırdık. Yoldan geçenler uçağı görünce ilgi gösteriyor, gelip fotoğraf çekiyorlar. Bölgenin üzerinden geçen uçaklardaki pilotlar da bazen merak edip geliyor. Birkaç pilot, uçağın fotoğraflarını çekmek için ziyaret etti" diye konuştu.

'UÇAKLI HURDACI' OLARAK ANILIYOR

Ertan Çoğul, hurda Boeing 747 nedeniyle adının 'uçaklı hurdacı' olarak anıldığını söyledi.

Çoğul, "Sosyal medyada içerik üreten kişiler, gelip çekimler yapıyor. Bu da bizim hoşumuza gidiyor. Uçak yaklaşık 10 yıldır bizde olduğu için bizden giderse üzülürüz. Uçağımız var ama bir türlü uçuramadık. Bursa'daki uçağa sahip tek hurdacı biziz. Bu nedenle uçağımız olduğu için mutluyuz. Uçağımızın taliplisini bekliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

