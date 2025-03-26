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Kırgızistan'ın para birimi nedir? Kırgızistan'ın para biriminin kodu ve sembolü

Ferhan Petek Ferhan Petek
26.03.2025 00:30
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Kırgızistan Cumhuriyeti Orta Asya’da yer alan ülkelerden biridir. Kazakistan, Özbekistan, Çin ve Tacikistan ile sınır komşulukları bulunmaktadır. Günümüzdeki 7 bağımsız Türk devleti arasında yer alır. Çeşitli imparatorluklara ve kültürler ev sahipliği yapmış bir ülkedir.

Kırgızistan'ın para birimi nedir? Kırgızistan'ın para biriminin kodu ve sembolü

Kırgız ülkesi anlamına gelen Kırgızistan, farklı etnik kökenli topluluklara ev sahipliği yapan bir ülkedir. Daha önce Göktürk döneminde Sayan Dağları’nın kuzey kısmında yaşamış olan Kırgızlardan oluşan bir ülkedir. Ancak yaklaşık olarak 5.362.800 olan nüfusunun çoğunluğunu Kırgızlar oluşturmaktadır. Kırgızlardan başka ülkede Özbekler, Ruslar ve Dunganlar ile birlikte farklı başka etnik kökenli topluluklar da yaşam sürmektedir.

Kırgızistan'ın para birimi nedir?

Köklü bir tarihi bulunan Kırgızistan, bağımsızlığını 31 Ağustos 1991 tarihinde ilan etmiştir. Tanınması ile 25 Aralık 1991 tarihinde olmuştur. Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’tir. Bişkek aynı zamanda ülkenin en büyük şehri olarak da anılmaktadır. Ülkede Kırgızlar ağırlıklı olmak üzere çeşitli etnik kökenli topluluklar bulunmaktadır. Ülke üniter başkanlık sistemli anayasal cumhuriyet ile yönetilmektedir.

Tarihi oldukça geniş olan Kırgızistan Cumhuriyeti birçok imparatorluğu ve kültürü kapsayan bir ülkedir. Bolca dağlık araziye sahiptir ve bu sayede izoledir. Yine de diğer ticari yollardan başka İpek Yolu’nun bir kısmı olarak çeşitli medeniyetler için önemli bir noktada olduğu kabul edilmiştir.

Orta Asya’daki bir ülke olan ve resmi adı Kırgızistan Cumhuriyeti olan Kırgızistan’ın komşuları güneydoğuda Çin, güneybatıda Tacikistan, kuzeyde Kazakistan ve batıda Özbekistan’dır. Her ülkede olduğu gibi Kırgızistan’da resmi olarak kabul görmüş olan ve kullanılan bir para birimi vardır. Bu para birimi Kırgızistan somu olarak adlandırılmıştır.

Kırgızistan'ın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Kırgızistan somu ülkenin resmi para birimidir. 2009 yılında 5000 som kaldırılmıştır. 20’lik 50’lik 100’lük somlar yenilenerek piyasaya sürülmüştür. 10 som ise madeni para olarak basılmış ve kullanılmaya başlanmıştır.

Kırgızistan somu para biriminin ISO (International Standart of Organization) 4217 para birimi koduna göre uluslararası karşılığı KGS olarak belirlenmiştir. İş dünyasında, bankacılıkta ve çeşitli para piyasalarında resmi olarak KGS para birimi kodu kullanılmaktadır.

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Kırgızistan
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