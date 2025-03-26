Kiribati'nin para birimi nedir? Kiribati'nin para biriminin kodu ve sembolü

Bir ada ülkesi olan Kiribati, bağımsızlığını 1979 yılında ilan etmiş ve resmi olarak kabul görmüştür. Ülkenin daha önceki ismi Gilbert’tir. Kiribatice dilindeki telaffuz edilişi nedeni ile bu kelime Kiribati olarak anılmış ve ülkenin adı olarak kabul edilmiştir. Kiribati ada ülkesi 1820 yılında Rus kaşif Krusenstern tarafından kaptan Thomas Gilbert’e ithaf edilmek üzere Gilbert olarak isimlendirilmiştir. Gilbert adayı ilk kez 1788’de adanın açıklarından geçerken görmüştür. 1916 yılında ise adanın adı Gilbert ve Ellice olarak değiştirilmiş, ada 1676 yılında bağımsızlığı ilan edilen Tuvalu’ya dahil edilmesi ile tekrar Gilbert Adası olarak anılmaya başlanmıştır.

Kiribati'nin para birimi nedir?

Kiribati, bir ada ülkesi olduğu için kara komşusu yoktur. Ancak Fransız Polinezyası, Tuvalu, Nauru, Yeni Zelanda, Tokelau, Marshall Adaları, Solomon Adaları, Mikronezya ülkelerine deniz sınırı vardır. Ayrıca ülkenin Büyük Okyanus’a 1143 kilometrelik bir sahil şeridi de bulunmaktadır. Yayıldığı alan ile dünyanın en büyük ülkelerinden biridir ve bu alanların 811 kilometrekarelik kısmı adadır.

Ülkenin deniz seviyesi yüksekliği ortalama olarak 2 metrenin de altındadır. Ada ülkesi olan Kiribati’nin en yüksek noktası ise 81 metre boyutundadır. Son olarak 2015 yılında açıklanan verilerek göre ülkenin nüfusu 110.136’dır. 2018 yılında ise bu sayının düştüğü bilinmektedir. Kiribati’de Kiribati doları kullanılır.

Kiribati'nin para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Güney Tarava, Kiribati’nin en büyük şehri ve aynı zamanda başkentidir. Ülke cumhuriyet ile yönetilmektedir. Konuşulan ve kabul gören 2 dil İngilizce ve Kiribatice dilleridir. Birleşik krallıktan 12 Temmuz 1979 yılında tamamen ayrılmış ve özerkliği kabul edilmiştir.

Kiribati’nin kullandığı resmi para birimi Kiribati doları ve Avusturalya dolarıdır. Uluslararası çapta ve ISO (International Standart of Organization) 4217 standartlarına göre Avusturalya doları para biriminin resmi kodu AUD olarak belirlenmiştir.