Kırşehir TOKİ kura çekilişi CANLI İZLE! TOKİ Kırşehir kura sonuçları açıklandı mı?

Kırşehir TOKİ kurası bugün çekiliyor. Kırşehir Akpınar 4. etap, Çiçekdağı 3. etap, Kaman, Merkez, Mucur, Özbağ projelerindeki daireler Kırşehir Aşık Paşa Spor Salonu'nda düzenlenecek kura ile sahiplerini bulacak. Peki, TOKİ Kırşehir kura sonuçları açıklandı mı? İşte tüm detaylar...

KIRŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE!

TOKİ Kırşehir kura çekilişi kurumun YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

TOKİ KIRŞEHİR KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Kırşehir kura çekilişi isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden öğrenebilecek.

TOKİ Kırşehir ZON KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

TOKİ KIRŞEHİR PROJELERİ ŞÖYLE;

KIRŞEHİR AKPINAR 4. ETAP 100/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ

KIRŞEHİR ÇİÇEKDAĞI 3. ETAP 205/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ

KIRŞEHİR KAMAN 96/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ

KIRŞEHİR MERKEZ 200/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ

KIRŞEHİR MUCUR 253/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ

KIRŞEHİR ÖZBAĞ 285/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ

