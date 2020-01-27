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Kırşehir'de 5 yılda 481 "sertifikalı çoban" yetiştirildi

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.01.2020 12:21 | Son Güncelleme

Kırşehir'de 5 yılda 481 "sertifikalı çoban" yetiştirildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, 5 yılda "Sürü Yöneticisi Elemanı Benim Projesi" kapsamında düzenlenen kursları tamamlayan 481 kişi sertifika aldı.

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu iş birliğinde açılan son kursa başvuran 97 kişiden 75'i sertifika almaya hak kazandı.

Başarılı kursiyerlerin sertifikaları, Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen törenle hak sahiplerine verildi.

Düzenlenen kurslarla ilgili gazetecilere bilgi veren Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin, şehrin tarım ve hayvancılıkta Türkiye'nin önde gelen illeri arasında bulunduğunu söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığının, Türkiye genelinde düzenlediği kursların amacının, hayvan yetiştiriciliğinde eğitimli ve bilinçli çobanların yetiştirilmesi olduğunu belirten Şahin, bu konuda ciddi mesafeler alındığını dile getirdi.

Kırşehir merkez ve bazı ilçelerinde düzenlenen kurslar sayesinde, çobanların teorik ve pratik bilgilerle kendilerini yetiştirerek mesleklerini icra ettiklerini vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:

"İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce 5 yılda yapılan kurslarla toplam 481 kişiye belge verilmiştir. Bu belgeyi alan belli sayıda anaç koyuna sahip küçükbaş hayvan sahipleri ya da bu belgeye sahip çoban çalıştıran hayvan sahipleri, yıl içerisinde en az 5 ay süre ile çoban olarak SGK primlerini yatırdıkları takdirde 5 bin hibe hayvancılık desteği alabilmektedir. Kursa katılan yetiştiricilere iş sağlığı ve güvenliği, sürü yönlendirme, sürünün beslenmesi, sürü bakım işleri ve sürünün sağlığı konularında teorik ve pratik dersler verilmiştir."

Eğitimlerle sürü yöneticiliği mesleğinin daha cazip hale getirilmesinin hedeflendiğine işaret eden Şahin, "Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin geleceği, bilinçli ve mesleğini doğru yapabilen sürü yöneticilerine bağlı. Yetişmiş bilinçli küçükbaş hayvan yetiştiricileri köydeki istihdamın şehre kaymasının engellenmesinde de önemli katkı sağlayacak." ifadelerini kulandı.

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"Sürü Yöneticisi Elemanı Benim" kursu, Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü,

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