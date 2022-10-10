Kış gelmeden önce vatandaş kara kara düşünüyor! Defolusunun fiyatı bile ateş pahası...

Dolar kuru ve enflasyon giyim ürünlerindeki fiyatları da artırdı. Mağazalarda bir sweatshirtün fiyatı 400 TL'den başlıyor. Hal böyle olunca vatandaşlar, ara sokaklardaki giyim yerlerine gidip kışlık giyim ihtiyacını karşılamak istiyor. Defolu ürünlerin olduğu bir mağazada bile kazağın fiyatı 150-200 TL arasında değişiyor. Piyasaya göre fiyatların normal olduğunu söyleyen vatandaşlar bu durumun bile kendilerini zorlandığını ifade etti.

KIŞLIK GİYİM İHTİYACI İÇİN ÇÖZÜM ARIYORLAR

Havalar soğumaya başladı. Vatandaşlar kışlık giyim ihtiyacı için çözüm arıyor. İstanbul'a uygun bir sokaktaki giyim alışverişine bile bütçe yetmedi. Vatandaşlar yırtık, defolu ve tüylenmiş ürünlere bakıp almak zorunda kaldılar. Sıcak tutacak bir kazağın fiyatı, uygun fiyatlı yerlerde 200 TL'den başlıyor.

DEFOLU ÜRÜNLER ARASINDA DEFOSUZ ÜRÜN BULMAYA ÇALIŞTILAR

Özellikle gençler sweatshirt fiyatlarından dertli. Mağazalarda 400 TL'den başlıyor fiyatları. Uygun fiyatlı adreslerde ise fiyat ortalama 150-200 lira civarında. Gençler sokak sokak gezip uygun fiyatlı sweatshirt arıyor. Vatandaşlar defolu ürünler arasında defosuz ürün bulmaya çalıştı.

"DEFOLU BİR ŞEYE 150 TL VERMEK BİLE PAHALI"

Bir vatandaş "150 TL'ye defolu bir şey aldım. Defolu bir şeye 150 TL vermek bile pahalı" diyerek duruma isyan etti.

ÇÖZÜMÜ ESKİ KIYAFETLERİ ÇIKARMAKTA BULDULAR

Vatandaşlar fiyatların piyasa göre normal olduğunu ama bu fiyatların bile bütçelerini zorladığını ifade etti. Tüketiciler yeni kıyafetler almaktansa eski kıyafetleri dolaptan çıkarıyor.

