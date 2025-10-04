Kış lastiği uygulaması için tarih değişti! Binlerce lira cezası var, Resmi Gazete'de yayımlandı

Kış mevsiminin gelmesi, havaların soğuması ve yağışların başlaması ile beraber kış lastiği uygulaması için tarihler de belli oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğide tarihler değiştirildi.

Buna göre, 1 Aralık-1 Nisan arasında zorunlu olan kış lastiği için yeni tarihler 15 Kasım-15 Nisan olarak belirlendi.

5 AYLIK ZORUNLULUK

Böylece dört ay olan kış lastiği zorunluluğu beş aya çıkmış oldu.

Değişikliğe göre, Türkiye'de tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan tüm araçların belirtilen tarihler arasında kış lastiği kullanması zorunlu olacak.

Zorunlu olduğu dönemlerde kış lastiği takmayan sürücülere 5 bin 856 TL ceza kesililiyor ve aracın yola devam etmesine izin verilmiyor.