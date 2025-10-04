FİNANS

Kış lastiği uygulaması için tarih değişti! Binlerce lira cezası var, Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre zorunlu kış lastiği uygulamasında tarihler değişti. Havaların soğuması ve yağışların başlaması ile beraber Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğ güncellendi. Buna göre, 1 Aralık-1 Nisan olan tarihler, 15 Kasım-15 Nisan olarak belirlendi.

Kış lastiği uygulaması için tarih değişti! Binlerce lira cezası var, Resmi Gazete'de yayımlandı
Ezgi Sivritepe

Kış mevsiminin gelmesi, havaların soğuması ve yağışların başlaması ile beraber kış lastiği uygulaması için tarihler de belli oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğide tarihler değiştirildi.

Buna göre, 1 Aralık-1 Nisan arasında zorunlu olan kış lastiği için yeni tarihler 15 Kasım-15 Nisan olarak belirlendi.

Kış lastiği uygulaması için tarih değişti! Binlerce lira cezası var, Resmi Gazete de yayımlandı 1

5 AYLIK ZORUNLULUK

Böylece dört ay olan kış lastiği zorunluluğu beş aya çıkmış oldu.

Değişikliğe göre, Türkiye'de tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan tüm araçların belirtilen tarihler arasında kış lastiği kullanması zorunlu olacak.

Kış lastiği uygulaması için tarih değişti! Binlerce lira cezası var, Resmi Gazete de yayımlandı 2

Zorunlu olduğu dönemlerde kış lastiği takmayan sürücülere 5 bin 856 TL ceza kesililiyor ve aracın yola devam etmesine izin verilmiyor.

Kış lastiği uygulaması için tarih değişti! Binlerce lira cezası var, Resmi Gazete de yayımlandı 3

