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Kış turizminin gözdesi Uludağ'da ziyaretçi sayısı arttı

12.04.2025 15:36
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Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, 15 Aralık 2024 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasında 793 bin 268 yerli ve yabancı turisti ağırlarken, Milli Park Gişeleri'nden aynı dönemde 161 bin 610 araç geçiş yaptı. Geçen yıla kıyasla bu yıl ziyaretçi sayısında yüzde 20,93, araç geçişlerinde yüzde 15,02 oranında artış kaydedildi. Uludağ, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde ise 25 bin 395 tatilciyi ağırladı.

Kış turizminin gözdesi Uludağ'da ziyaretçi sayısı arttı

Kayakseverlerin 'Beyaz Cennet' olarak tanımladığı, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan, 20 otel ile tesiste toplam 8 bin 350 yatak kapasitesi bulunan Uludağ’da, mevsimin ilk karı 17 Ekim 2024’te yağdı. Kayak pistleri ise 15 Aralık’ta sezona açıldı. Uludağ, aralık, ocak ve şubat aylarını kapsayan yoğun sezonda 793 bin 268 kişiyi ağırladı. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 656 bin 12 olarak gerçekleşti. Böylece bu seneki kayak sezonunda ziyaretçi sayısında 137 bin 256 kişilik artışla yüzde 20,93’lük yükseliş yaşandı. Bu dönemde Milli Park Gişeleri’nden 144 bin 896 otomobil, 10 bin 467 minibüs, 3 bin 31 midibüs, 2 bin 776 otobüs ve 440 motosiklet olmak üzere toplam 161 bin 610 araç giriş yaptı. Geçen yılın aynı döneminde toplam 140 bin 510 araç kayıtlara geçmişti. Araç geçişlerinde böylece yüzde 15,02’lik artış görüldü.

Bu arada, 2024-2025 sezonunun en yoğun 3 ayında teleferikle Uludağ'a 159 bin 30 kişi çıktı.

TELEFERİKLE ÇIKANLARIN SAYISINDA DA ARTIŞ YAŞANDI

Zirvede hareketlilik yalnızca kış aylarında sınırlı kalmadı. 9 günlük Ramazan Bayramı tatili döneminde de yerli ve yabancı turistler, Uludağ’a yoğun ilgi gösterdi. Geçen yıl Ramazan Bayramı tatilinde 3 bin 742 araçla 22 bin 162 kişi Uludağ’a çıkarken, 2025’te bu sayı 4 bin 239 araca ve 25 bin 395 kişiye yükseldi, Uludağ'ı tercih edenlerin sayısı yüzde 14,59 artış gösterdi. Geçen yıl Ramazan Bayramı tatilinde 6 bin 310 kişi teleferikle Uludağ'a çıkarken, bu yıl yüzde 32,34'lük artışla sayı 8 bin 350 kişiye yükseldi.
DHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Uludağ
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