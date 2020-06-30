Kısa çalışma ödemeleri ne zaman? Kısa çalışma ödemeleri başladı mı?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk kısa çalışma ödemelerinin 29 Haziran 2020 tarihinde yapılacağını açıklamıştı. Kısa çalışma ödeneğinde ödemeler başladı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kısa çalışma ödeneğinde sürenin 1 ay uzatıldığını paylaştı. İşte kısa çalışma ödeneği ile ilgili merak edilen detaylar...

KISA ÇALIŞMA ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 29 Haziran’dan itibaren hesaplara yatırılacağını duyurmuştu. Bakan Selçuk, “Covid-19 tedbirleri kapsamında 5 Temmuz’da yapılması gereken haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Ödemeleri, 29 Haziran’dan itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” demişti.

"HAZİRAN AYINA İLİŞKİN ÖDEMELER 29 HAZİRAN - 3 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK"

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını da hatırlatan Bakan Selçuk, “T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0 olanlara 29 Haziran’da, 2 olanlara 30 Haziran’da, 4 olanlara 1 Temmuz’da, 6 olanlara 2 Temmuz’da, 8 olanlara ise 3 Temmuz’da ödemeler yapılacak.” açıklamasını yapmıştı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 1 AY UZATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında kısa çalışma ödeneğine ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Kısa çalışma ödeneğinden mevcutta yararlananların süresini bir ay daha uzatıyoruz. İş fesih sınırlaması dolayısıyla nakdi destek ücret desteği de bir ay daha devam edecektir.”

