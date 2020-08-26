Kısa çalışma ödeneği Eylül'de bitiyor mu? Kısa çalışma ödeneği bitiş tarihi ne zaman? Bakan Selçuk'tan kısa çalışma ödeneği açıklaması!

Uzun zamandır merak edilen kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek, kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı tartışmalarına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bir açıklama yaparak cevap vermiş oldu. Koronavirüs salgınının hayatımıza girmesiyle birlikte kısa çalışma ödeneği hem işverenler hem de çalışanların mağdur olmaması adına verilmeye başlanmıştı. Kısa çalışma ödeneği ne uzatıldı mı Bakan Selçuk konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Bakan Selçuk kısa çalışma ödeneğinin atık Normalleşme Desteği adı altında verileceğini açıkladı. Kısa çalışma ödeneğinin ardından Normalleşme Desteği nedir araştırılmaya başlandı.

NORMALLEŞME DESTEĞİ NEDİR?

Kısa çalışma ödeneğinin ardından normalleşme sürecine Haziran ayı itibari ile başlanmıştı. Bakan Selçuk'un açıklamasının ardından Normalleşme Desteği bilgisi vermesi ile Normalleşme Desteği nedir merak edildi. Kısa çalışma ödeneği verilen iş yeri ve çalışanların Normalleşme Desteği de alacağı açıklandı. Normalleşme Desteği'nden kimler faydalanır sorusunun cevabı olarak da; 1 Temmuz 2020 tarihine kadar kısa çalışma ödeneği almak için başvurmuş özel sektör iş yerlerinde çalışan sigortalı çalışanların, nakdi destek ücreti ya da kısa çalışma ödeneği aldıkları halde normal çalışma düzenine geçmeleri ile verilen ödemedir. İşverenlerin normal çalışma düzenine geçtiğini bildirmesi gerekir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

Bakan Selçuk'un açıklamasının ardından kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek, Normalleşme Desteği ne zaman alınacak araştırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneği ya da nakdi destek ödemesinin sona erdiği tarih itibari ile her ay için mahsuplaşma yapılacağını açıklayarak şunları söyledi:

"Bu kapsamda, kısa çalışmanın ve nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren 3 ayı geçmemek şartıyla, her ay için kısa çalışma veya ücretsiz izinde geçen aylık ortalama gün sayısı ve asgari ücret üzerinden hesaplanan işçi ve işveren primi tutarında mahsuplaşma yapacağız."