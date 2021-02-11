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Kısa Çalışma Ödeneği sorgulama 2021: Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek, son durum nedir?

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.02.2021 08:18 | Son Güncelleme

Kısa Çalışma Ödeneği son durum... "Ocak ayı Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik maaşı ne zaman yatar" sorusuna cevap arayan vatandaşlara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 5 Şubat 2021 tarihinde hesaplara yattığına dair açıklama geldi. Kısa Çalışma Ödeneği zammı ne kadar oldu merak edilirken, Kısa Çalışma Ödeneği sorgulama ekranı araştırılıyor. Geçtiğimiz yıl 26 Mart'tan bu yana verilen Kısa Çalışma Ödeneği'nin bitiş tarihi nedir, uzatıldı mı?

Kısa Çalışma Ödeneği sorgulama 2021: Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek, son durum nedir?

Koronavirüs pandemisinden dolayı binlerce kişinin faydalandığı ocak ayına ait Kısa Çalışma Ödeneği'nin, ne zaman hesaplara yatacağını araştıran vatandaşların ödemeleri 5 şubatta yapıldı. İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği şubat ayı verilme tarihi araştıran vatandaşlara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yaptığı açıklamaya göre 5 şubat cuma günü hesaplara yattığını duyurdu. Geçtiğimiz yıl 26 Mart tarihinden bu yana verilen bu ödenek hangi tarihe kadar devam edecek merak ediliyor. Peki zamlı Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman verilecek? Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN VERİLİYOR?

Geçtiğimiz yıl Mart ayından bu yana verilen Kısa Çalışma Ödeneği her ay düzenli olarak veriliyor. İşsizlik maaşı ödemesi ile aynı güne denk getirilen Kısa Çalışma Ödeneği genelde her ayın ilk haftası ve 5'inde veriliyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada IBAN bilgisi olmayan ya da eksik bilgisi bulunan vatandaşlara ise PTT üzerinden ödeme yapılacağı paylaşılıyor. Bu nedenle şubat ayı Kısa Çalışma Ödeneği ödeme tarihi için yine 5 şubatta verilmesi öngörülüyordu. Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada işsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği'nin 5 şubatta verilmesi kararlaştırıldı. Mart ayında da yine aynı tarihte verilmesi bekleniyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

Son yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Kısa Çalışma Ödeneği'nin iki ay daha uzatılarak 17 Ocak'a kadar devam edeceğini belirtmişti. Koronavirüs salgını nedeniyle iş kanuna eklenen geçici 10. madde kapsamında, iş veya hizmet sözleşmesinin belirli haller dışında işveren tarafından feshedilmesini yasaklayan düzenlemenin süresi 17 Ocak 2021 tarihinden itibaren iki ay uzatıldı. Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı sorusunun cevabı geldi. Tekrar uzatılma kararı alınırsa eğer haberimize eklenecektir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Kısa Çalışma Ödeneği nedir araştıranlar için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kısa çalışma ödeneğini şu şekilde tanımlıyor:

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama.

2021 kısa çalışma ödeneği zammı

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HESAPLAMA 2021?

Binlerce kişinin faydalandığı Kısa Çalışma Ödeneği'nin nasıl hesaplandığı işveren ve işçiler tarafından kontrol ediliyor. 26 Mart 2020'den bu yana binlerce kişi Kısa Çalışma Ödeneği almaya devam ediyor. Kısa Çalışma Ödeneği bitiş tarihi ile ilgili kesin bir süresinin belirtilmemesi ise vatandaşları Kısa Çalışma Ödeneği nasıl hesaplanıyor araştırmasına yönlendiriyor. Özellikle emeklilik süresini hesaplamak isteyen çalışanlar "Kısa Çalışma Ödeneği emeklilik süresini kısaltıyor mu" sorularıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi destek hattı ALO 170'ten yardım almaya çalışıyor.

Kısa Çalışma Ödeneği hesaplanırken, çalışan kişinin 12 ay üzerinden prime esas kazancı dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı olarak hesaplanıyor. Kısa Çalışma Ödeneği hesaplamasında dikkat edilen bir diğer hususta, Kısa Çalışma Ödeneği'nin aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçmemesi şartının koşulması. Bu şekilde hesaplanan ve başvuran iş yerlerinin işçilerine verilen Kısa Çalışma Ödeneği, işçilerin çalışmadıkları günler için ödeme olarak yapılıyor. Eğer iş yerinin tam olarak faaliyetinin durdurması söz konusu ise Kısa Çalışma Ödeneği üst sınır olan 4380,99 TL'yi aşamıyor.

2021 kısa çalışma ödeneği zammı

ASGARİ ÜCRET ARTIŞINDAN KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ DE ETKİLENİR Mİ?

2020 yılının Mart ayından bu yana verilen Kısa Çalışma Ödeneği'nin hesaplanırken günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı alınarak hesaplandığını yukarıda belirtmiştik. 2021 Asgari ücret zammı açıklandıktan sonra çalışan kişinin günlük brüt kazancı da artacağı için Kısa Çalışma Ödeneği'nin de artması bekleniyor. 2021'de Kısa Çalışma Ödeneği miktarı net olarak ne kadar olacak henüz belirlenmemişken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un son açıklaması ve Resmi Gazete'de yayımlanan son gelişmeye göre Kısa Çalışma Ödeneği 17 Ocak 2021'den itibaren iki ay daha uzatıldı. Asgari ücret zammı ocak ayında açıklandığı ve şubat ayı maaşlarına etki edeceği için, 2021 zamlı Kısa Çalışma Ödeneği 'nin Mart ayı itibari ile hesaplara yatacağı öngörülüyor.

2021 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun açıklamasının ardından alınan kararla 2021 asgari ücret net rakamı belli oldu. Asgari ücret 2021 için net 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu. Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira arttı, yüzde 21,56 oranında yükseldi.
İşsizlik maaşının en alt rakamı brüt asgari ücretin yüzde 40'ı kadar oluyor. En yüksek işsizlik maaşı ise brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor.

En düşük işsizlik maaşı: 1.431 TL

En yüksek işsizlik maaşı 2.862 TL

2021 yılında verilmeye devam eden Kısa Çalışma Deneği ve işsizlik maaşında da artış oldu. Konuya ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı. Güncel işsizlik maaşı açıklaması yapılması durumunda tüm detaylarıyla haberimizde yer alacak.


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