Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı 2021: Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek, sorgulama nasıl yapılır? İşte KÇÖ bitiş tarihi 2021!

Son dakika Kısa Çalışma Ödeneği son kez uzatıldı... Koronavirüs pandemisinden dolayı binlerce kişinin faydalandığı Kısa Çalışma Ödeneği'nin ne zaman sona ereceği merak ediliyordu. Geçtiğimiz yıl Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 26 Mart'tan bu yana verilen Kısa Çalışma Ödeneği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla son kez uzatıldı. Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan karar 19 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete'de yer aldı. Kısa Çalışma Ödeneği bitiş tarihi olarak mart ayının sonu belirlendi. Haberin ardından Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı sorusu gündem oldu. İşte Resmi Gazete'de yayımlanan karar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kısa Çalışma Ödeneği açıklaması... İşten çıkarma yasağı uzatıldı 2021: İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı bitiş tarihi nedir? RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI! Kısa Çalışma Ödeneği'nin 31 Mart 2021 tarihinde sona ereceği Cumhurbaşkanlığı kararında yer aldı. İşte 19 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete'deki Kısa Çalışma Ödeneği kararı; "Yeni Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa ödeneğinin süresinin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun geçici 23. maddesi gereğince karar verilmiştir." denildi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK? Son yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koronavirüsün olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla verilenKısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı sorusunun cevabı geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Kısa Çalışma Ödeneği'nin mart ayı sonuna kadar uzatıldığını açıkladı. Erdoğan, açıklamasında Kısa Çalışma Ödeneği'nin bitiş tarihini şöyle paylaştı. "Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak mart ayı sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi ücret desteğinin süresini de 17 Mart'a kadar uzattık." dedi. Nakdi Ücret Desteği uzatıldı 2021: Nakdi Ücret Desteği ne zaman bitecek? Nakdi Ücret Desteği bitiş tarihi, son durum nedir? KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN VERİLİYOR? Geçtiğimiz yıl mart ayından bu yana verilen Kısa Çalışma Ödeneği her ay düzenli olarak veriliyor. İşsizlik maaşı ödemesi ile aynı güne denk getirilen Kısa Çalışma Ödeneği genelde her ayın ilk haftası ve 5'inde veriliyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada IBAN bilgisi olmayan ya da eksik bilgisi bulunan vatandaşlara ise PTT üzerinden ödeme yapılacağı paylaşılıyor. Bu nedenle şubat ayı Kısa Çalışma Ödeneği ödeme tarihi için yine 5 Şubat'ta verilmesi öngörülüyordu. Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada işsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği'nin 5 Şubat'ta verilmesi kararlaştırıldı. mart ayında da yine aynı tarihte verilmesi bekleniyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR? Kısa Çalışma Ödeneği nedir araştıranlar için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kısa çalışma ödeneğini şu şekilde tanımlıyor: Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama. KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HESAPLAMA 2021? Binlerce kişinin faydalandığı Kısa Çalışma Ödeneği'nin nasıl hesaplandığı işveren ve işçiler tarafından kontrol ediliyor. 26 Mart 2020'den bu yana binlerce kişi Kısa Çalışma Ödeneği almaya devam ediyor. Kısa Çalışma Ödeneği bitiş tarihi ile ilgili kesin bir süresinin belirtilmemesi ise vatandaşları Kısa Çalışma Ödeneği nasıl hesaplanıyor araştırmasına yönlendiriyor. Özellikle emeklilik süresini hesaplamak isteyen çalışanlar "Kısa Çalışma Ödeneği emeklilik süresini kısaltıyor mu" sorularıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi destek hattı ALO 170'ten yardım almaya çalışıyor.

Kısa Çalışma Ödeneği hesaplanırken, çalışan kişinin 12 ay üzerinden prime esas kazancı dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı olarak hesaplanıyor. Kısa Çalışma Ödeneği hesaplamasında dikkat edilen bir diğer hususta, Kısa Çalışma Ödeneği'nin aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçmemesi şartının koşulması. Bu şekilde hesaplanan ve başvuran iş yerlerinin işçilerine verilen Kısa Çalışma Ödeneği, işçilerin çalışmadıkları günler için ödeme olarak yapılıyor. Eğer iş yerinin tam olarak faaliyetinin durdurması söz konusu ise Kısa Çalışma Ödeneği üst sınır olan 4380,99 TL'yi aşamıyor. ASGARİ ÜCRET ARTIŞINDAN KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ DE ETKİLENİR Mİ? 2020 yılının mart ayından bu yana verilen Kısa Çalışma Ödeneği'nin hesaplanırken günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı alınarak hesaplandığını yukarıda belirtmiştik. 2021 Asgari ücret zammı açıklandıktan sonra çalışan kişinin günlük brüt kazancı da artacağı için Kısa Çalışma Ödeneği'nin de artması bekleniyor. 2021'de Kısa Çalışma Ödeneği miktarı net olarak ne kadar olacak henüz belirlenmemişken, Kısa Çalışma Ödeneği mart ayı sonuna kadar uzatıldı. Asgari ücret zammı ocak ayında açıklandığı ve şubat ayı maaşlarına etki edeceği için, 2021 zamlı Kısa Çalışma Ödeneği 'nin mart ayı itibari ile hesaplara yatacağı öngörülüyor.