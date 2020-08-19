Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı! Kısa Çalışma Ödeneği bitiş tarihi nedir?

Kısa Çalışma Ödeneği bitiş tarihi ne zaman araştıran vatandaşlar, koronavirüs nedeniyle verilen desteğin biteceği tarihi araştırıyor. Konuyla ilgili düzenli olarak Twitter hesabından bilgi paylaşan Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı araştırmasını yapanlara olumlu cevabını yine sosyal medyadan paylaştı. Peki Kısa Çalışma Ödeneği ne kadar uzatıldı? Kısa Çalışma Ödeneği bitiş tarihi ne zaman? İşte Resmi Gazete'de yayımlanan o detay!

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından açıklama yaparak Kısa Çalışma Ödeneği'nin uzatıldığına dair açıklama yaptı. Bir ay daha uzatılan Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman biteceği araştırılmaya başlandı. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek? Koronavirüs salgını ile verilmeye başlanan Kısa Çalışma Ödeneği'nin bir tekrar uzatılmasının ardından Eylül ayında da tekrar bir ek süre gelecek mi araştırılıyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BİTİŞ TARİHİ NE ZAMAN?

Kısa Çalışma Ödeneği en son Temmuz ayında bir ay daha uzatılmıştı. Eylül ayında tekrar Kısa Çalışma Ödeneği uzatılacak mı şu an belirsiz fakat Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, düzenli olarak kullandığı Twitter hesabından bu detaylar için güncel bilgi veriyor. Geçtiğimiz haftalarda Bakan Selçuk; sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile fesih kısıtı, nakdi ücret desteği ve mevcut faydalananlar için kısa çalışma ödeneğini 1 ay süreyle uzattıklarını duyurdu.