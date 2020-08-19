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Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı! Kısa Çalışma Ödeneği bitiş tarihi nedir?

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.08.2020 07:47 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kısa çalışma ödeneği hakkında bilgiler verdi. Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) bitiş tarihi ne zaman araştıran vatandaşlar, KÇÖ'nin tekrar uzatıldığını öğrendi. Peki Kısa Çalışma Ödeneği ne kadar uzatıldı? İşte Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklaması!

Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı! Kısa Çalışma Ödeneği bitiş tarihi nedir?

Kısa Çalışma Ödeneği bitiş tarihi ne zaman araştıran vatandaşlar, koronavirüs nedeniyle verilen desteğin biteceği tarihi araştırıyor. Konuyla ilgili düzenli olarak Twitter hesabından bilgi paylaşan Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı araştırmasını yapanlara olumlu cevabını yine sosyal medyadan paylaştı. Peki Kısa Çalışma Ödeneği ne kadar uzatıldı? Kısa Çalışma Ödeneği bitiş tarihi ne zaman? İşte Resmi Gazete'de yayımlanan o detay!

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından açıklama yaparak Kısa Çalışma Ödeneği'nin uzatıldığına dair açıklama yaptı. Bir ay daha uzatılan Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman biteceği araştırılmaya başlandı. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek? Koronavirüs salgını ile verilmeye başlanan Kısa Çalışma Ödeneği'nin bir tekrar uzatılmasının ardından Eylül ayında da tekrar bir ek süre gelecek mi araştırılıyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BİTİŞ TARİHİ NE ZAMAN?

Kısa Çalışma Ödeneği en son Temmuz ayında bir ay daha uzatılmıştı. Eylül ayında tekrar Kısa Çalışma Ödeneği uzatılacak mı şu an belirsiz fakat Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, düzenli olarak kullandığı Twitter hesabından bu detaylar için güncel bilgi veriyor. Geçtiğimiz haftalarda Bakan Selçuk; sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile fesih kısıtı, nakdi ücret desteği ve mevcut faydalananlar için kısa çalışma ödeneğini 1 ay süreyle uzattıklarını duyurdu.

RESMİ GAZETE’DE UZATMA SÜRESİ YAYIMLANDI

Kısa çalışma ödeneğinin 1 ay daha uzatılmasıyla ilgili Resmi Gazete’de yayımlanan kararda ise şu ifadeler yer aldı:

  • 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23’üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan Kanunun ek 2’nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın 29/6/2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen esaslar çerçevesinde ve söz konusu karar ile uzatılan bir aylık süreden sonra başlamak üzere bir ay uzatılmıştır.
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