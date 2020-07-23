Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ne zaman bitecek?

Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı sorusu hem sigortalı çalışanlar hem de işverenler tarafından merakla cevap aranan soruların başında geliyor. Kısa çalışma uzadı mı konusu sık sık gündemi meşgul ediyor. Son olarak 30 Haziran’daki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağı bir ay süreyle uzatılmıştı.
İşveren ve çalışanlar için getirilmiş olan bu desteklerin Ağustos ayında bitecek olması kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı sorularını gündeme getirdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İŞKUR tarafından ödemeleri gerçekleştirilen kısa çalışma ödeneği ile ilgili bazı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Peki, kısa çalışma ödeneği uzadı mı?
Kısa çalışma ne zaman bitecek sorusuna yanıt olabilecek; kısa çalışma uygulamasının uzatılması ve Soma’daki maden işçilerinin kıdem tazminatlarının ödenmesi gibi düzenlemelerin de yer aldığı İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Ak Parti milletvekillerinin imzasının bulunduğu İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Cumhurbaşkanı’nın Kovid-19 nedeniyle kısa çalışma ödeneği başvurularını 31 Aralık 2020’ye kadar uzatma yetkisi de genişletiliyor.
Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar sürecek konusunda önemli bir değişiklik yapan teklife göre Cumhurbaşkanı; 31 Aralık 2020 tarihi korunacak şekilde kısa çalışma ödeneği süresi üzerinde sektörel olarak ayrı ya da bir bütün haline uzatma yapabilecek. Teklifte kısa çalışma ödeneği uzar mı konusunda farklı detaylar daha yer alıyor. Buna göre ekonomideki normalleşmeyle paralel olarak iş yerlerinde haftalık normal çalışma süresine dönülmesine dair teşviklerle ilgili düzenlemeler de bulunuyor.
Teklif; kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinden yararlananların normal çalışma süresine dönmeleri halinde işveren ve sigortalı paylarının tamamının 31 Aralık 2020 tarihi geçmemek koşulu ile 3 ay boyunca İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacağını belirtiyor. İşverene sağlanacak olan her ay için destek süresi; kısa çalışma alınan ortalama gün sayısını ve nakdi ücret desteği alınan ortalama gün sayısını geçmeyecek.
İşten çıkarma yasağı ne zamana kadar uzatıldı sorusunun da cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kovid-19 salgını nedeniyle sigortalı çalışanların iş akitlerinin feshedilmesini önlemek için getirilen düzenlemenin uygulama süresi de 3’er aylık süre ile 30 Haziran 2021 tarihine kadar Cumhurbaşkanı yetkisi ile uzatılabilecek. Sözleşmelerin sona ermesi, iş yerinin kapanması, faaliyetin sona ermesi ve işin sona ermesi halleri de fesih engeli istisnaları arasına ilave ediliyor.
Vatandaşlar tarafından kısa çalışma ne zaman yatar sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatırılacak konusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan açıklama geldi. Temmuz ayı ödemeleri bayram tatili sebebiyle erken yatacak. Normalde 5 Ağustos’ta yatması beklenen Temmuz ayı kısa çalışma ödeneği ödemeleri; 27 Temmuz itibariyle banka hesaplarına yatırılmaya başlanacak. Şimdi, kısa çalışma uzayacak mı sorusuna yanıt olarak Cumhurbaşkanı’ndan sektörel bazı ya da bütün halinde açıklama bekleniyor.
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