Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ne zaman bitecek?

Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı sorusu hem sigortalı çalışanlar hem de işverenler tarafından merakla cevap aranan soruların başında geliyor. Kısa çalışma uzadı mı konusu sık sık gündemi meşgul ediyor. Son olarak 30 Haziran’daki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağı bir ay süreyle uzatılmıştı.

İşveren ve çalışanlar için getirilmiş olan bu desteklerin Ağustos ayında bitecek olması kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı sorularını gündeme getirdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İŞKUR tarafından ödemeleri gerçekleştirilen kısa çalışma ödeneği ile ilgili bazı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Peki, kısa çalışma ödeneği uzadı mı?

Kısa çalışma uzatılıyor mu?

Kısa çalışma ne zaman bitecek sorusuna yanıt olabilecek; kısa çalışma uygulamasının uzatılması ve Soma’daki maden işçilerinin kıdem tazminatlarının ödenmesi gibi düzenlemelerin de yer aldığı İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Ak Parti milletvekillerinin imzasının bulunduğu İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Cumhurbaşkanı’nın Kovid-19 nedeniyle kısa çalışma ödeneği başvurularını 31 Aralık 2020’ye kadar uzatma yetkisi de genişletiliyor.