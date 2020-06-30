Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?

Milyonlarca sigortalı çalışanın kısa çalışma ödeneği sistemi ile çalışmaya devam ettiği koronavirüs sürecinde kısa çalışma ödeneği uygulamasının akıbeti merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya ve Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre kısa çalışma ödeneği uygulamasından faydalanma süresi uzatıldı. “Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı?” sorusunun cevabını merak eden vatandaşlar için ise sürecin 1 ay daha devam edeceği belirtildi.

İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?

Koronavirüs sürecinde getirilen işten çıkarma yasağı doğrultusunda çalışanların işverenleri tarafından 3 ay boyunca tamamen ya da kısmen ücretsiz izne çıkarılması ile alakalı uygulama da uzatıldı. Buna göre kısa çalışma ödeneği ile beraber nakdi ücret desteği devam ederken aynı zamanda işten çıkarma yasağı yani iş feshi sınırlaması da 1 ay daha devam edecek. “Kısa çalışma ne zaman bitecek?” sorusuna ise yapılan yeni açıklamalar ve değişiklikler nedeniyle net bir cevap verilemiyor. “Kısa çalışma ödeneği uzadı mı?” sorusuna olumlu yanıt alan vatandaşlar, sürecin daha ne kadar daha devam edeceğini merak ediyor. Şimdilik konuyla ilgili resmi kaynaklardan net bir bilgi akışı sağlanmadı.