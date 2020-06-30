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Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.06.2020 14:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan kısa çalışma ödeneği süresi ve işten çıkarma yasağı ile ilgili açıklamaların ardından süreçle ilgili alınan karar Resmi Gazete’de de yayımlandı. İşçi ve işverenlerin merakla beklediği karara göre kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Peki, pandemi sürecinde işçilerin mağduriyet yaşamaması için getirilen işten çıkarma yasağı uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşte detaylar...

Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?

Milyonlarca sigortalı çalışanın kısa çalışma ödeneği sistemi ile çalışmaya devam ettiği koronavirüs sürecinde kısa çalışma ödeneği uygulamasının akıbeti merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya ve Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre kısa çalışma ödeneği uygulamasından faydalanma süresi uzatıldı. “Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı?” sorusunun cevabını merak eden vatandaşlar için ise sürecin 1 ay daha devam edeceği belirtildi.

İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?

Koronavirüs sürecinde getirilen işten çıkarma yasağı doğrultusunda çalışanların işverenleri tarafından 3 ay boyunca tamamen ya da kısmen ücretsiz izne çıkarılması ile alakalı uygulama da uzatıldı. Buna göre kısa çalışma ödeneği ile beraber nakdi ücret desteği devam ederken aynı zamanda işten çıkarma yasağı yani iş feshi sınırlaması da 1 ay daha devam edecek. “Kısa çalışma ne zaman bitecek?” sorusuna ise yapılan yeni açıklamalar ve değişiklikler nedeniyle net bir cevap verilemiyor. “Kısa çalışma ödeneği uzadı mı?” sorusuna olumlu yanıt alan vatandaşlar, sürecin daha ne kadar daha devam edeceğini merak ediyor. Şimdilik konuyla ilgili resmi kaynaklardan net bir bilgi akışı sağlanmadı.

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

Geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamayla kısa çalışma ödemesi ile işsizlik maaşı ödemelerinin 29 Haziran’dan 3 Temmuz’a kadar tamamlanacağı duyuruldu. Buna göre vatandaşlar kısa çalışma ödemesi ve işsizlik maaşı ödemelerini T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre sırayla alabilecekler. Sistemde kayıtlı banka hesabı olanların banka hesaplarına işsizlik maaşı ödemesi ve kısa çalışma ödemesi yatırılacak. T.C. kimlik numarasının son rakamı 0 olanların ödemeleri 29 Haziran’da tamamlandı. Bugün T.C. kimlik numarasının son rakamı 2 olan vatandaşların ödemeleri gerçekleştiriliyor. 1 Temmuz’da son rakamı 4 olanlara, 2 Temmuz’da son rakamı 6 olanlara ve son olarak 3 Temmuz’da son rakamı 8 olanlara ödeme yapılarak Haziran ayına ilişkin işsizlik maaşı ödemeleri ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri PTT bank aracılığı ile tamamlanmış olacak.

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