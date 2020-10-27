Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Resmi açıklama geldi! Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek?

Uzun süredir çok sayıda çalışan ve işveren kısa çalışma ödeneği süresi uzatıldı mı sorusunun cevabını merak ediyordu. Konuyla alakalı olarak geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı’nın uygulama süresini uzatma yetkisi 30 Haziran 2021’e kadar genişletiliyordu. Bu adım, vatandaşlar arasında kısa çalışma uzatıldı mı şeklinde soru işaretlerinin dolaşmasına neden olmuştu. Son olarak uygulamanın geçerlilik süresi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zaman sona eriyor? İşte tüm merak edilenler...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında ekonomiye ve vatandaşlara destek olması amacıyla kısa çalışma ödeneğinin verilmesine ve İş Kanunu uyarınca çalışanın iş akdinin feshinin kısıtlanmasına ilişkin düzenlemeleri süresi 2 ay daha uzatıldı. Böylece vatandaşların aklındaki kısa çalışma ödeneği uzadı mı sorusu da yanıt bulmuş oldu.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Şimdi, uygulamadan yararlanan vatandaşlar tarafından kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar devam edecek sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Yapılan açıklamada konuyla ilgili detaylar da yer alıyor.