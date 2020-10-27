Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Resmi açıklama geldi! Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek?

Uzun süredir çok sayıda çalışan ve işveren kısa çalışma ödeneği süresi uzatıldı mı sorusunun cevabını merak ediyordu. Konuyla alakalı olarak geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı’nın uygulama süresini uzatma yetkisi 30 Haziran 2021’e kadar genişletiliyordu. Bu adım, vatandaşlar arasında kısa çalışma uzatıldı mı şeklinde soru işaretlerinin dolaşmasına neden olmuştu. Son olarak uygulamanın geçerlilik süresi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zaman sona eriyor? İşte tüm merak edilenler...
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında ekonomiye ve vatandaşlara destek olması amacıyla kısa çalışma ödeneğinin verilmesine ve İş Kanunu uyarınca çalışanın iş akdinin feshinin kısıtlanmasına ilişkin düzenlemeleri süresi 2 ay daha uzatıldı. Böylece vatandaşların aklındaki kısa çalışma ödeneği uzadı mı sorusu da yanıt bulmuş oldu.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Şimdi, uygulamadan yararlanan vatandaşlar tarafından kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar devam edecek sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Yapılan açıklamada konuyla ilgili detaylar da yer alıyor.
Uygulamanın süresini uzatmaya ilişkin karar doğrultusunda; 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni tip koronavirüs nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30 Haziran 2020'ye kadar kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, 30 Ağustos 2020 tarihli 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan 2 aylık süreden sonra başlamak üzere 2 ay daha uzatıldı.
Böylece vatandaşlar, ilave olarak 2 ay daha uygulamadan yararlanabilecek. Bakan Selçuk, pandemi sürecinde KÇÖ ve fesih kısıtının 2 ay daha uzatılmasına dair Cumhurbaşkanı kararları konusunda Twitter hesabından paylaşım yaptı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, KÇÖ ve fesih kısıtının 2 ay daha uzatılmasına dair, “Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanı'mız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz.” şeklinde değerlendirme yaptı.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda; "Kısa çalışma ödeneği, fesih kısıtı ve nakdi ücret desteği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı." ifadesini kullandı. Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor konusunda şu anki karar 2 aylık ek süreyi kapsıyor olsa da bundan sonra bir kez daha uzatma kararı verilip verilmeyeceği henüz bilinmiyor.
Buna ek olarak İş Kanunu'nun geçici 10. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilmiş olan süreler de 17 Kasım 2020 itibarıyla 2 ay süreyle uzatıldı. Bu fıkralarda; her türlü iş ya da hizmet sözleşmesinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri nedenler, iş ya da hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin herhangi bir sebeple kapanması, faaliyetinin ve işin sona ermesi durumları haricinde işveren tarafından feshedilemeyeceği düzenleniyor. Böylece vatandaşların uzun süredir merak ettiği işten çıkarma yasağı ile ilgili de belirsizlik ortadan kalmış oldu.
Bunların yanı sıra fıkralarda maddenin yürürlüğe girmiş olduğu tarih itibarıyla 3 aylık süreyi geçmemek koşulunda işverenin işçiyi tamamen ya da kısmen ücretsiz izne ayırabileceği, bu doğrultuda da ücretsiz izne ayrılmanın, işçiye haklı sebebe dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermeyeceği belirtiliyor. Yapılan bu güncel açıklamalarla beraber vatandaşların uzun süredir gelişmeleri merak ettiği; KÇÖ, işten çıkarma yasağı ve nakdi ücret desteği gibi konular netlik kazanmış oldu.
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