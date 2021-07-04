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Kısa çalışma ve İşsizlik ödeneği ödemeleri yarın yatırılıyor

04.07.2021 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kısa çalışma ve işsizlik ödemelerinin yarın yapılacağını duyurdu.

Kısa çalışma ve İşsizlik ödeneği ödemeleri yarın yatırılıyor

Bilgin, yazılı açıklamasında, haziran ayına ait kısa çalışma ve işsizlik ödeneklerinin yarın banka hesaplarına yatırılacağını belirterek, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını bildirdi.

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