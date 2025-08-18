FİNANS

Kısa vadeli dış borç stoku ikinci çeyrekte azaldı

Kısa vadeli dış borç (KVDB) stoku, ikinci çeyrekte önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 azalarak 168,2 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran 2025 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 azalarak ikinci çeyrekte 168,2 milyar dolar oldu. Vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre KVDB stoku 220,3 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, önceki çeyreğe göre yüzde 6,7 azalarak 72,7 milyar dolar olurken, Merkez Bankası kaynaklı yükümlülükler de yüzde 2,8 azalarak 29,3 milyar dolara indi.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, bir önceki çeyreğe göre yüzde 44,5 azalarak 10,3 milyar dolara düştü. Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 2,6 artışla 19,1 milyar dolara çıktı.

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 7,4 artışla 20,9 milyar dolar olurken, TL cinsinden mevduatları yüzde 5,2 artarak 22,4 milyar dolara yükseldi.

Diğer sektörler kaynaklı KVDB stoku, bir önceki çeyreğe göre yüzde 9,2 artarak 66,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari krediler yüzde 8,4 artarak 61,3 milyar, nakit krediler kaynaklı yükümlülükler yüzde 19,9 artarak 4,9 milyar dolar oldu.

Döviz kompozisyonu incelendiğinde, KVDB stokunun yüzde 37'sinin dolar, yüzde 27'sinin avro, yüzde 21'inin Türk lirası ve yüzde 15'inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Haziran itibarıyla kalan vadeye göre KVDB stokunda, bankalar ve diğer sektörlerin kredi yükümlülükleri yaklaşık 59 milyar dolara gerilerken, ticari kredi yükümlülükleri ise yaklaşık 62 milyar dolara geriledi. (AA)

