Kişi başı 7 bin TL'yi bulan var! Ramazan'a günler kala fiyatlar ortaya çıktı

Ramazan ayı adım adım yaklaşırken yeme içme sektöründe de hazırlıklar sürüyor. Ramazan ayında konuşulan konulardan bir tanesi de iftar menüleri ve fiyatları oluyor. Restoranlar ve büyük iftar davetlerinin yapıldığı 5 yıldızlı otellerde fiyatların belirlenmeye başlandığı öğrenildi. İşte iftar menüleri ve Ramazan kolilerinde son tablo...

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; ortalama mekanlarda geçen seneye göre fahiş artış olmazken, bu seneki iftar menüleri kişi başı 500 TL ile 7 bin TL arasında değişiyor. Daha lüks seçeneklerde ise üst sınırın arttığı kaydedildi.

Evde 4 kişilik iftarın ise iftariyeliklerden tatlılara, ana yemeğin türüne göre değişmekle beraber ortalama 1000 TL ile 1500 TL gibi bir maliyet çıkardığı aktarıldı. Diğer yandan 4 kişilik bir ailenin dışarıda iftar yapmak istediğinde mütevazı bir esnaf lokantasında bile 2 bin TL'yi gözden çıkarması gerektiği belirtildi. Orta halli restoranlarda ise kişi başı fiyatlarında 2500 TL'yi bulduğu, 4 kişilik maliyetin 10 bin TL'ye ulaştığı aktarıldı. Bu rakamın, tanesi 500 TL olan 20 adet ramazan kolisine denk geldiği kaydedildi. Lüks otellerdeki 4 kişilik iftar bedelinin de 800-1000 TL'lik iftar kolisiyle 30 kişinin ramazan harcaması ihtiyacına denk gelebileceği belirtildi.

"FAHİŞ ZAM YOK"

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl'ün, sektörde fahiş zamların söz konusu olmadığını belirttiği aktarılırken kendi restoranlarında iftar menüsünün Ümraniye’de 2.250, Esenler’de 2.900 lira olduğunu, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 10 fiyat artışı uygulandığını ifade ettiği kaydedildi. Bingöl'ün, ülke genelindeki 20 bin noktadan fiyat aldıklarını, işletmelerin çoğunun zam yapmayacaklarını, bazılarının da cüzi artışa gideceğini ifade ettiği belirtildi.

500 TL'LİK MENÜNÜN İÇERİĞİ NASIL?

Bu grupta; 2 hurma ve zeytinle açılacak iftarın üstüne çorba servis edildiği, kuru fasulye-pilav, nohut-pilav veya köfte gibi tek seçenek verildiği, mevsim salatası, ramazan pidesi ve ayranın da menüye dahil edildiği, tatlı olarak da sütlaç, irmik helvası, Kemalpaşa bulunduğu aktarıldı.

2000 TL'LİK MENÜNÜN İÇERİĞİ NASIL?

Bu grupta da iftariyelik ve çorba seçenekleri benzer olurken menüde köfte, tas kebabı veya Adana-Urfa kebap gibi etli seçeneklerin de bulunabildiği, kırmızı et yemek türleri, tavuk ve balığın da seçenek olarak sunulabildiği, ara sıcakta börek, salata, güllaç ve sütlü tatlılarla ramazan şerbetlerinin menüye dahil olabildiği vurgulandı.

LÜKS MENÜLERİN İÇERİĞİ NASIL?

Lüks restoranlardaki ve 5 yıldızlı otellerdeki iftariyelik tabağında ise hurma, pastırma, sucuk, peynir çeşitleri ile zeytinyağlıların yer aldığı, çorba sonrası içli köfte, su böreği ve paçanga gibi ara sıcakların olduğu, ana yemekte kırmızı etten klasik Türk ve Osmanlı yemeklerinin çeşitlerinin servis edildiği, bunlar arasında özellikle kuzu tandır, hünkarbeğendi, kuzu sırtı, dana kaburga ve şef imzalı tabaklar gibi alternatiflerin yer aldığı, tatlı büfesi veya çoklu tatlı tabaklarının da servis edildiği kaydedildi.

MEKANLARA GÖRE İFTAR MENÜLERİNİN FİYATLARI

Lokantalar: 500 - 2.000 TL

Zincir restoran: 2.000 - 3.000 TL

Oteller: 2.500 - 3.500 TL

Ultra lüks oteller: 4.500 - 7.000 TL

Ultra lüks restoran: 3.500 - 6.000 TL

RAMAZAN KOLİLERİ FİYATLARI

Diğer yandan marketlerdeki gıda kolilerinin de geçtiğimiz seneye göre yüzde 20-25 zamlandığı belirtildi.

Ekonomik / Küçük Koli: 499 TL - 750 TL

Standart Market Kolisi: 850 TL - 1250 TL

Premium Paket: 1500 TL - 2.500 TL

Büyük / Mega Koliler: 1800 TL - 5000 TL

Başlangıç seviyesindeki kolilerde pirinç, bulgur, makarna, kırmızı mercimek, nohut, kuru fasulye, un, şeker, tuz ve ayçiçek yağı temel gıda ürünleri yer alırken orta segmentte bunlara ilave olarak çay, salça, domates püresi, zeytin, hazır çorba, erişte, reçel, helva ve tahin-pekmez gibi ürünlerin yer aldığı aktarıldı. Daha yüksek fiyatlı ramazan kolilerinde de sıvı yağ çeşitleri, Türk kahvesi, bisküvi, çikolata, gofret, hurma, kadayıf ya da güllaç yaprakları gibi ramazana özgü ürünlerin öne çıktığı kaydedildi.