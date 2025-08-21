FİNANS

KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 17 milyar 968,1 milyon lira azalarak 440 milyar 562,7 milyon liraya düştü.

KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 15 Ağustos haftasında yaklaşık 136 milyar 702,3 milyon lira artarak 20 trilyon 153 milyar 946,9 milyon liradan, 20 trilyon 290 milyar 649,2 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 431 milyar 449,2 milyon lira artarak 23 trilyon 903 milyar 322,3 milyon liraya yükseldi.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 2 TRİLYON 446,6 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

Tüketici kredilerinin tutarı, 15 Ağustos itibarıyla 7 milyar 906,5 milyon lira azalarak 2 trilyon 446 milyar 578,2 milyon liraya geriledi.

Söz konusu tutarın 601 milyar 264,8 milyon lirası konut, 54 milyar 371,3 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 790 milyar 942,2 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 21 milyar 968,7 milyon lira artarak 2 trilyon 997 milyar 825,6 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,1 azalarak 2 trilyon 357 milyar 97 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 834 milyar 835,8 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 522 milyar 261,2 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 15 Ağustos itibarıyla önceki haftaya göre 739,5 milyon lira artışla 458 milyar 565,9 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 338 milyar 291,3 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 9 milyar 545,6 milyon lira artarak 4 trilyon 230 milyar 917,9 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta 17 milyar 968,1 milyon lira azalarak 440 milyar 562,7 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 1,84'ü oldu. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

