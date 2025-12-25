FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 3 milyar 333 milyon lira azalarak 8 milyar 272 milyon liraya düştü.

KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 19 Aralık haftasında yaklaşık 118 milyar 654 milyon lira artarak 22 trilyon 457 milyar 783 milyon liradan, 22 trilyon 576 milyar 437 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 153 milyar 885 milyon lira yükselerek 26 trilyon 634 milyar 194 milyon liraya ulaştı.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 2 TRİLYON 836 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 5 milyar 444 milyon lira artarak 2 trilyon 835 milyar 534 milyon liraya yükseldi. Söz konusu tutarın 669 milyar 364 milyon lirası konut, 50 milyar 65 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 116 milyar 105 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 50 milyar 429 milyon lira artarak 3 trilyon 421 milyar 720 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,1 azalarak 2 trilyon 644 milyar 509 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Bireysel kredi kartı alacaklarının 990 milyar 740 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 653 milyar 769 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 19 Aralık itibarıyla önceki haftaya göre 3 milyar 141 milyon lira artışla 572 milyar 147 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 423 milyar 107 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 72 milyar 379 milyon lira artarak 4 trilyon 914 milyar 594 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta 3 milyar 333 milyon lira azalarak 8 milyar 272 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 0,03’ünü oluşturdu.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sabiha Gökçen’de ikinci pist sonrası yolcu sayısı 44 milyon 217 bine ulaştıSabiha Gökçen’de ikinci pist sonrası yolcu sayısı 44 milyon 217 bine ulaştı
Merkez Bankası rezervleri 192,3 milyar dolar olduMerkez Bankası rezervleri 192,3 milyar dolar oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kur Korumalı Mevduat bddk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

Adana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

Libya heyetini taşıyan uçak nasıl düştü? Bakan Uraloğlu tüm detayları paylaştı

Libya heyetini taşıyan uçak nasıl düştü? Bakan Uraloğlu tüm detayları paylaştı

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Final sahnesi gündemde

Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Final sahnesi gündemde

'Bu kadar net konuşuyorum' Milyonların beklediği haberi verdi

'Bu kadar net konuşuyorum' Milyonların beklediği haberi verdi

ŞOK'a Samsung televizyon geliyor!

ŞOK'a Samsung televizyon geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.