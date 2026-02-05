FİNANS

KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 232 milyon lira azalarak 2 milyar 914 milyon liraya düştü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 30 Ocak haftasında yaklaşık 382 milyar 96 milyon lira artarak 23 trilyon 205 milyar 927 milyon liradan 23 trilyon 588 milyar 22 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 78 milyar 39 milyon lira azalarak 27 trilyon 826 milyar 66 milyon liraya indi.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 2 TRİLYON 982 MİLYON TL’YE ÇIKTI

Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 36 milyar 236 milyon lira artarak 2 trilyon 981 milyar 872 milyon liraya çıktı.

Söz konusu tutarın 691 milyar 444 milyon lirası konut, 49 milyar 52 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 241 milyar 377 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.
Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 37 milyar 418 milyon lira artarak 3 trilyon 552 milyar 111 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 4 artarak 2 trilyon 857 milyar 921 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.
Bireysel kredi kartı alacaklarının 1 trilyon 49 milyar 778 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 808 milyar 144 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.
YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 30 Ocak itibarıyla önceki haftaya göre 12 milyar 926 milyon lira artışla 629 milyar 1 milyon liraya çıktı.

Takipteki alacakların 457 milyar 174 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.
Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 71 milyar 226 milyon lira artarak 5 trilyon 295 milyar 720 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta 232 milyon lira azalarak 2 milyar 914 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 0,01'ini oluşturdu.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

