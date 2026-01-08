FİNANS

KKM bakiyesindeki düşüş sürüyor: 6 milyar 509 milyon TL'ye geriledi

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 451 milyon lira azalarak 6 milyar 509 milyon liraya düştü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 2 Ocak haftasında yaklaşık 173 milyar 783 milyon lira artarak 22 trilyon 877 milyar 11 milyon liradan 23 trilyon 50 milyar 794 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 529 milyar 363 milyon lira azalarak 26 trilyon 849 milyar 293 milyon liraya düştü.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 2 TRİLYON 936 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 54 milyar 799 milyon lira artarak 2 trilyon 936 milyar 130 milyon liraya yükseldi.

Söz konusu tutarın 679 milyar 216 milyon lirası konut, 51 milyar 618 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 205 milyar 296 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 19 milyar 463 milyon lira artarak 3 trilyon 477 milyar 717 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 3,7 artarak 2 trilyon 792 milyar 625 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 1 trilyon 30 milyar 650 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 761 milyar 975 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 2 Ocak itibarıyla önceki haftaya göre 17 milyar 93 milyon lira artışla 595 milyar 218 milyon liraya çıktı.

Takipteki alacakların 435 milyar 175 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 1 milyar 835 milyon lira artarak 4 trilyon 988 milyar 809 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta 451 milyon lira azalarak 6 milyar 509 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 0,02'sini oluşturdu.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

