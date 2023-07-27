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KKM'de 111,6 milyar TL'lik artış! İlk kez 3 trilyon TL üzerine çıktı

27.07.2023 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kur korumalı mevduatlara girişler geçen hafta da devam ederken, mevduat toplamında bir ilk gerçekleşti. Son açıklanan verilere göre kur korumalı mevduat toplamı 111,6 milyar TL artışla 3,07 trilyon TL oldu.

KKM'de 111,6 milyar TL'lik artış! İlk kez 3 trilyon TL üzerine çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kur korumalı mevduatlara zorunlu karşılık getirirken, bu kararın öncesindeki son haftada da bu mevduatlara girişlerin devam ettiği izlendi.

KKM İLK KEZ 3 TRİLYON TL ÜZERİNE ÇIKTI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre, 21 Temmuz haftasında kur korumalı mevduat toplamı 111,6 milyar TL artışla 3,07 trilyon TL oldu. Böylelikle KKM ilk kez 3 trilyon TL üzerine çıktı.

21 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ değişikliği ile kur korumalı mevduatlara yüzde 15'lik zorunlu karşılık getirilmişti. Bu değişiklikle sistemden 450-500 milyar TL'lik likidite çekileceği öngörülmüştü.

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Kur korumalı mevduat enstrümanı TCMB'nin yeni başkanı Hafize Gaye Erkan'ın ilk enflasyon raporu sunumunda da ele alındı.

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Erkan, mevduat faizinin dolarizasyonu artırmayacak bir seviyede olmasını önemsediklerini belirtti. Kur korumalı mevduatta çıkış stratejisinin sorulması üzerine ise Erkan, TL tasarruf araçlarını çeşitlendireceklerini, bunların zaman içinde açıklanacağını duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Kur Korumalı Mevduat

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