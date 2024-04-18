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KKM hesaplarında düşüş bayram haftasında sınırlı kaldı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
18.04.2024 15:12
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Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar Ramazan Bayramı tatilinin de araya girmesi nedeniyle geride kalan hafta sadece 4 milyar 141 miylon dolar gibi sınırlı bir düşüş gösterdi.

KKM hesaplarında düşüş bayram haftasında sınırlı kaldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 274,3 milyar TL'den 2 trilyon 270,1 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 12 trilyon 884,5 milyar TL'den 12 trilyon 897,2 milyar TL'ye çıkarken, mevduat 15 trilyon 409,3 milyar TL'den 15 trilyon 594,6 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 613,8 milyar TL'den 1 trilyon 617,1 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 389,7 milyar TL'den 1 trilyon 407,3 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 198,9 milyar TL'den 199,9 milyar TL'ye yükseldi.

Veriler Ramazan Bayramı nedeniyle 9 Nisan ile biten iki günlük kısa haftayı kapsıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kur Korumalı Mevduat
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