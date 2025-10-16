FİNANS

KKM’nin toplam mevduattaki payı yüzde 1’in altına indi

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 27 milyar 90 milyon lira azalarak 239 milyar 544 milyon liraya düştü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 10 Ekim haftasında yaklaşık 45 milyar 702 milyon lira artarak 21 trilyon 199 milyar 717 milyon liradan, 21 trilyon 245 milyar 419 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 16 milyar 418 milyon lira artarak 24 trilyon 707 milyar 940 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 2 TRİLYON 618 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 17 milyar 658 milyon lira artarak 2 trilyon 618 milyar 77 milyon liraya çıktı.

Söz konusu tutarın 630 milyar 644 milyon lirası konut, 49 milyar 811 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 937 milyar 622 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 15 milyar 746 milyon lira artarak 3 trilyon 128 milyar 719 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,3 artarak 2 trilyon 545 milyar 669 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 923 milyar 766 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 621 milyar 904 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 10 Ekim itibarıyla önceki haftaya göre 4 milyar 653 milyon lira artışla 508 milyar 611 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 376 milyar 201 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 32 milyar 932 milyon lira artarak 4 trilyon 503 milyar 631 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta 27 milyar 90 milyon lira azalarak 239 milyar 544 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 0,97'si oldu. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

