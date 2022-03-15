FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. KKTC'den akaryakıt fiyatlarına ilişkin yeni karar! Her gün düzenlenebilecek

KKTC'den akaryakıt fiyatlarına ilişkin yeni karar! Her gün düzenlenebilecek

15.03.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde akaryakıt fiyatlarının her iş günü yeniden düzenlenmesini mümkün kılacak şekilde değiştirildi. Buna göre, akaryakıt ürünlerinde fiyat hesaplaması, en son tavan fiyatın uygulanmaya konulduğu günden başlamak üzere her iş günü için ithal parite fiyat değişiminin takip edilmesi ve o günlük ithal parite fiyatının, fiyat değişim koridorunun dışına çıkması halinde tavan satış fiyatının yeniden belirlenmesi şeklinde gerçekleşecek.

KKTC'den akaryakıt fiyatlarına ilişkin yeni karar! Her gün düzenlenebilecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Akaryakıt Yasası altında bulunan "Petrol Ürünleri Fiyatlandırma Esaslarını Düzenleyen Tüzük", akaryakıt fiyatlarının her iş günü yeniden düzenlenmesini mümkün kılacak şekilde değiştirildi. Kurulu'nda alınan karar uyarınca Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik, 15 Ağustos'a kadar geçerli olacak.

Akaryakıt fiyatlarının düzenlenmesiyle ilgili yapılan değişikliğe göre, akaryakıt ürünlerinde fiyat hesaplaması, en son tavan fiyatın uygulanmaya konulduğu günden başlamak üzere her iş günü için ithal parite fiyat değişiminin takip edilmesi ve o günlük ithal parite fiyatının, fiyat değişim koridorunun dışına çıkması halinde tavan satış fiyatının yeniden belirlenmesi şeklinde gerçekleşecek.

İthal parite fiyatı, petrol ürünleri için emsal fiyat bülteninde yayımlanan FOB İtalya fiyatına, navlun ve sigorta ilavesiyle oluşan CİF fiyatı aynı güne ait döviz kuru ile Türk lirasına çevrilmiş değeri baz alınarak oluşturulacak.

Döviz kuru ise KKTC Merkez Bankası tarafından Resmi Gazete'de ilan edilen ABD doları üzerinden hesaplanacak.(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yurt dışından alışveriş yapanlar dikkat! Vergilerde değişiklik Resmi Gazete'de...Yurt dışından alışveriş yapanlar dikkat! Vergilerde değişiklik Resmi Gazete'de...
Çalışanlar için erken emeklilik formülü!Çalışanlar için erken emeklilik formülü!
Dikkat! Cezalar yarıya düşecekDikkat! Cezalar yarıya düşecek
Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında açıkladı! Seda Sayan'dan nikah tarihi 'evlilik sözleşmesi' bombası

Canlı yayında açıkladı! Seda Sayan'dan nikah tarihi 'evlilik sözleşmesi' bombası

Başhekim ve doktorlar arasında tepki çeken tartışma!

Başhekim ve doktorlar arasında tepki çeken tartışma!

Motorin fiyatına indirim geldi!

Motorin fiyatına indirim geldi!

Gram altın ve Bitcoin için çok konuşulacak tahmin

Gram altın ve Bitcoin için çok konuşulacak tahmin

Bakan Nebati'den akaryakıt açıklaması

Bakan Nebati'den akaryakıt açıklaması

Akaryakıt fiyatları tercihleri değiştirdi! O araçlara talep arttı

Akaryakıt fiyatları tercihleri değiştirdi! O araçlara talep arttı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kremlin, Elon Musk’ın dövüş davetini yanıtsız bırakmadı

Kremlin, Elon Musk’ın dövüş davetini yanıtsız bırakmadı

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Rus askerleri bıraktı, Ukraynalı çiftçi traktörüyle çekti

Rus askerleri bıraktı, Ukraynalı çiftçi traktörüyle çekti

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.