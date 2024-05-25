FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Knight Online'ın Türkiye sahibine KVKK'dan ceza

Knight Online'ın Türkiye sahibine KVKK'dan ceza

25.05.2024 13:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Knight Online oyunun Türkiye'deki dağıtıcısı ve tek yetkilisi konumundaki veri sorumlusu şirkete, kişisel verileri hukuka aykırı işlediği gerekçesiyle 750 bin lira idari para cezası verdi.

Knight Online'ın Türkiye sahibine KVKK'dan ceza

KVKK, internet ortamında faaliyet gösteren çevrim içi Knight Online oyununun Türkiye'deki haklarına sahip olan şirket hakkında yapılan başvuruyu inceleyerek karara bağladı.

Başvuruda, şirketin internet sitesinde yer alan "aydınlatma metni", "gizlilik politikası" ve "çerez politikası" metinlerinde kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasının mümkün olduğu belirtildi. Şirket tarafından hile ve dolandırıcılığı önlemek amacıyla kullanılan üçüncü taraf yazılımın da oyuna her giriş sırasında çalıştığını ifade eden başvurucu, yazılımın bilgisayarda bulunan tüm dosya ve yazılımları taradığını, oyun açık kaldığı sürece de yazılımın çalışmaya devam ettiğini bildirdi.

Söz konusu yazılımla kişisel verilerin hukuka aykırı olarak elde edildiğini ve yurt dışına aktarıldığını ifade eden başvurucu, şirketin "yalnızca IP adresi ile tespit yapıyoruz" şeklindeki savunmasının da gerçeğe aykırı olduğunu, bir kişinin cihazında hangi yazılımın çalıştığının yalnızca IP adresi ile tespit edilmesinin teknik olarak imkansız olduğunu belirtti.

"KULLANICILARA TERCİH ETME İMKANI SUNULMUYOR"

KVKK, incelemesi sonucu, ilgili şirketin internet sitesinde yayımlanan çerezlere ilişkin "pop-up" açıklamasında "sadece gerekli çerezleri kullan" ve "tüm çerezlere izin ver" seçeneklerinin yer aldığını, böylece topluca "açık rıza" alma yoluna gidildiği, kullanıcılara tercih etme imkanının sunulmadığını tespit etti.

Açık rızanın unsurlarının "belirli bir konuya ilişkin olma" ve "özgür iradeyle verilme" olduğuna işaret edilen kararda, kişisel veri işleme faaliyetinin hukuka uygun olmadığını, verilerin yurt dışına aktarımı konusunda da yasal düzenlemelerde belirtilen şartlara dayanılmadığını belirterek, şirkete 750 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

KVKK, "çerez politikası", "çerez beyanı" "gizlilik politikası", "aydınlatma metni" ve "veri koruma politikası" gibi metinlerin birbiri ile tutarlı ve uyumlu olacak şekilde mevzuata uygun hale getirilmesi, verilerin yurt dışına aktarımı konusunda da kişilerden açık rıza alınması noktasında gerekli düzenlemelerin yapılması adına Knight Online oyunun yetkilisi şirkete talimat verdi.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye ile Mısır 15 milyar dolarlık ticaret hedefine odaklandıTürkiye ile Mısır 15 milyar dolarlık ticaret hedefine odaklandı
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nda yük taşımacılığı yeniden başladıBakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nda yük taşımacılığı yeniden başladı
Zorlu Enerji İsrail’deki şirketlerinin hisselerini satacakZorlu Enerji İsrail’deki şirketlerinin hisselerini satacak
Anahtar Kelimeler:
KVKK
En Çok Okunan Haberler
70 yıllık arsası bir gecede yok oldu! Gerçeği öğrenince kendi de inanamadı: Belediyeyle baş edemedik

70 yıllık arsası bir gecede yok oldu! Gerçeği öğrenince kendi de inanamadı: Belediyeyle baş edemedik

Borsa İstanbul’dan Darphane’nin altın sertifikasına gol!

Borsa İstanbul’dan Darphane’nin altın sertifikasına gol!

Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde intihar etti

Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde intihar etti

İşte vergi rekortmenlerinin açıklanacağı tarihler

İşte vergi rekortmenlerinin açıklanacağı tarihler

Emekliler için ikinci adım yolda

Emekliler için ikinci adım yolda

O paraların yüzde 10’u vatandaşa verilecek!

O paraların yüzde 10’u vatandaşa verilecek!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

iPhone, AirPods, MacBook... Şimdi almanın tam zamanı!

iPhone, AirPods, MacBook... Şimdi almanın tam zamanı!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.