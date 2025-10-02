FİNANS

KOBİ'lere can suyu: TOBB Nefes Kredisi yeni dönem başvuruları başlıyor

TOBB, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların işbirliğiyle hayata geçirilen Nefes Kredisi, küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) uygun koşullarda finansman imkanı sunmayı hedefliyor. Yeni dönem başvuruları, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Akbank ve Ziraat Katılım şubeleri üzerinden yapılabilecek.

KOBİ'lere can suyu: TOBB Nefes Kredisi yeni dönem başvuruları başlıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi, KOBİ'lere finansman desteği sağlamak amacıyla yeni dönem başvurularını 2 Ekim'de başlatıyor.

Ekonomik dalgalanmaların yaşandığı bu dönemde, KOBİ'lerin finansmana erişimi hayati önem taşıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), bu ihtiyacı karşılamak amacıyla Kredi Garanti Fonu (KGF) ve önde gelen bankalarla işbirliği yaparak Nefes Kredisi'ni hayata geçirmişti. Şimdi ise, yeni dönem başvurularıyla KOBİ'lere bir kez daha nefes aldırılması hedefleniyor.

2 Ekim itibarıyla başlayacak olan başvurular, TOBB'a bağlı tüm oda ve borsa üyesi işletmelere açık olacak. Krediye başvurmak isteyen KOBİ'ler, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Akbank ve Ziraat Katılım şubeleri üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Kredi koşulları, KOBİ'lerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak belirlendi. Bir firma, azami 1,5 milyon lira kredi kullanabilecek. Krediler, 6 ay anapara ödemesiz ve azami 36 ay vadeli olacak şekilde yapılandırıldı. Faiz oranları ise, kredi vadesine göre değişiklik gösterecek. 24 aya kadar olan vadelerde faiz oranı yüzde 33 olarak belirlenirken, 24 aydan uzun vadelerde bu oran yüzde 32'ye düşecek. Kredi hacminin toplamda 25 milyar lira olması bekleniyor.

Temmuz 2025'te yapılan açıklamada, TOBB Nefes Kredisi ile daha önce 23 bin 515 firmaya toplamda 30 milyar lira destek sağlandığı belirtilmişti. Bu destek, KOBİ'lerin işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamalarına, istihdamı korumalarına ve büyümelerine katkıda bulunmuştu. Yeni dönemde de benzer bir etki yaratılması amaçlanıyor. TOBB yetkilileri, Nefes Kredisi'nin KOBİ'lerin rekabet güçlerini artırmalarına ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamalarına yardımcı olacağını vurguluyor.

TOBB Nefes Kredisi, KOBİ'ler için önemli bir finansman kaynağı olmaya devam ediyor. Yeni dönem başvurularının başlamasıyla birlikte, KOBİ'lerin bu fırsattan yararlanarak işletmelerini güçlendirmeleri ve ekonomik büyümeye katkıda bulunmaları bekleniyor. Başvuru şartları ve detaylı bilgi için ilgili bankaların ve TOBB'un web sitelerinin ziyaret edilmesi önem taşıyor.

