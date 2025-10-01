FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

KOBİ'lere Can Suyu: TOBB nefes kredisi yeni dönem başvuruları yarın başlıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından KOBİ'lere yönelik hayata geçirilen Nefes Kredisi'nin yeni dönem başvuruları 2 Ekim'de başlıyor. Uygun koşullarda finansman imkanı sunan kredi, KOBİ'lerin ekonomik sıkıntılarını aşmalarına yardımcı olmayı hedefliyor. Başvurular Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Akbank ve Ziraat Katılım üzerinden yapılabilecek.

KOBİ'lere Can Suyu: TOBB nefes kredisi yeni dönem başvuruları yarın başlıyor
Cansu Akalp

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin Finansman Desteği

KOBİ'lerin finansman sorunlarına çözüm üretmek amacıyla TOBB, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların iş birliğiyle oluşturulan Nefes Kredisi, yeni dönemde de işletmelere umut olacak. Yarın başlayacak başvurularla birlikte, KOBİ'ler uygun koşullarda kredi kullanarak işlerini büyütme, yeni yatırımlar yapma veya mevcut finansal yükümlülüklerini hafifletme imkanı bulacak.

Nefes Kredisi, özellikle ekonomik dalgalanmaların yaşandığı dönemlerde KOBİ'ler için hayati bir öneme sahip. Krediye, TOBB'a bağlı tüm oda ve borsa üyesi işletmeler başvurabilecek. Başvuru süreci oldukça kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. İşletmeler, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Akbank ve Ziraat Katılım şubelerine giderek başvurularını yapabilecekler.

Kredinin en önemli avantajlarından biri, uygun faiz oranları ve uzun vadeli ödeme seçenekleri sunması. Bir firma azami 1,5 milyon lira kredi kullanabilecek. Krediler, altı ay anapara ödemesiz, azami 36 ay vadeli olacak. Kredi, 24 aya kadar yüzde 33, ödeme süresi 24 aydan fazlaysa yüzde 32 faizle kullandırılacak. Kredi hacminin büyüklüğü de 25 milyar lira olarak belirlendi. Bu sayede KOBİ'ler, ödeme planlarını kendi nakit akışlarına göre ayarlayarak finansal planlamalarını daha rahat yapabilecekler.

Temmuz 2025 itibarıyla TOBB Nefes Kredisi'yle 23 bin 515 firmaya 30 milyar lira destek sağlandığı düşünüldüğünde, kredinin KOBİ'ler üzerindeki olumlu etkisi açıkça görülüyor. Yeni dönemde de benzer bir etki yaratması ve KOBİ'lerin büyümesine katkıda bulunması bekleniyor.

TOBB Nefes Kredisi, KOBİ'lerin finansal sorunlarına çözüm sunan önemli bir araç olmaya devam ediyor. Yeni dönem başvurularının başlamasıyla birlikte, KOBİ'lerin bu fırsatı değerlendirerek işlerini geliştirmeleri ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaları hedefleniyor. Başvuru şartları ve detaylı bilgilere TOBB'un resmi internet sitesinden ve ilgili bankaların şubelerinden ulaşılabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye-Endonezya ilişkilerindeki olumlu seyir ticarete güç kattıTürkiye-Endonezya ilişkilerindeki olumlu seyir ticarete güç kattı
AK Parti'den 'esnafa emeklilik için prim günü' ve 'doğum izni' açıklaması! AK Parti'den 'esnafa emeklilik için prim günü' ve 'doğum izni' açıklaması!

Anahtar Kelimeler:
kobi nefes
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.