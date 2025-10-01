KOBİ'lere Can Suyu: TOBB nefes kredisi yeni dönem başvuruları yarın başlıyor

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin Finansman Desteği

KOBİ'lerin finansman sorunlarına çözüm üretmek amacıyla TOBB, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların iş birliğiyle oluşturulan Nefes Kredisi, yeni dönemde de işletmelere umut olacak. Yarın başlayacak başvurularla birlikte, KOBİ'ler uygun koşullarda kredi kullanarak işlerini büyütme, yeni yatırımlar yapma veya mevcut finansal yükümlülüklerini hafifletme imkanı bulacak.

Nefes Kredisi, özellikle ekonomik dalgalanmaların yaşandığı dönemlerde KOBİ'ler için hayati bir öneme sahip. Krediye, TOBB'a bağlı tüm oda ve borsa üyesi işletmeler başvurabilecek. Başvuru süreci oldukça kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. İşletmeler, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Akbank ve Ziraat Katılım şubelerine giderek başvurularını yapabilecekler.

Kredinin en önemli avantajlarından biri, uygun faiz oranları ve uzun vadeli ödeme seçenekleri sunması. Bir firma azami 1,5 milyon lira kredi kullanabilecek. Krediler, altı ay anapara ödemesiz, azami 36 ay vadeli olacak. Kredi, 24 aya kadar yüzde 33, ödeme süresi 24 aydan fazlaysa yüzde 32 faizle kullandırılacak. Kredi hacminin büyüklüğü de 25 milyar lira olarak belirlendi. Bu sayede KOBİ'ler, ödeme planlarını kendi nakit akışlarına göre ayarlayarak finansal planlamalarını daha rahat yapabilecekler.

Temmuz 2025 itibarıyla TOBB Nefes Kredisi'yle 23 bin 515 firmaya 30 milyar lira destek sağlandığı düşünüldüğünde, kredinin KOBİ'ler üzerindeki olumlu etkisi açıkça görülüyor. Yeni dönemde de benzer bir etki yaratması ve KOBİ'lerin büyümesine katkıda bulunması bekleniyor.

TOBB Nefes Kredisi, KOBİ'lerin finansal sorunlarına çözüm sunan önemli bir araç olmaya devam ediyor. Yeni dönem başvurularının başlamasıyla birlikte, KOBİ'lerin bu fırsatı değerlendirerek işlerini geliştirmeleri ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaları hedefleniyor. Başvuru şartları ve detaylı bilgilere TOBB'un resmi internet sitesinden ve ilgili bankaların şubelerinden ulaşılabilir.