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Koç Holding'ten bir ilk! İşe alım sürecinde yapay zeka kullanacak

18.03.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç Holding, insan kaynakları alanında kendi kaynaklarıyla geliştirdiği yenilikçi bir uygulamayı hayata geçirdi. Holding, işe alım süreçlerinde artık kendi tasarladığı yapay zeka teknolojisini kullanacak. Koç Holding'in tasarladığı yapay zeka yazılımı öncelikli olarak, Koç Topluluğu'nun kurumsal kariyer platformu Koç Kariyerim'de devreye alınıyor. Yılda 3 milyondan fazla başvuru alan Koç Topluluğu'nda, bu yazılım sayesinde önemli bir kaynak tasarrufu sağlanması da hedefleniyor.

Koç Holding'ten bir ilk! İşe alım sürecinde yapay zeka kullanacak

Koç Holding, bir ilki geçekleştirerek, işe alım süreçlerinde kendi tasarladığı yapay zeka teknolojisini kullanacak.Koç Holding’in tasarladığı yapay zekâ yazılımı ile Koç Topluluğu’nun kurumsal kariyer platformu Koç Kariyerim’de açık pozisyonların en hızlı şekilde doğru yeteneklerle buluşturulması hedefleniyor. Koç Kariyerim kullanıcıları, bilgilerini, tek tek girmek zorunda kalmadan, sadece mevcut özgeçmişlerini sisteme yükleyerek otomatik olarak profillerini oluşturabilecek; yapay zekâ destekli yazılım sayesinde işlenen veriler, kişinin yeteneğine uygun bir pozisyon açıldığında başvuru yapılmasına gerek kalmadan eşleştirilecek.

Verilen bilgiye göre, Koç Holding, geliştirdiği bu sistem ile yine bir ilki gerçekleştiriyor. Koç Holding liderliğinde, KoçDigital ile birlikte tasarlanan sistem, yapay zeka algoritması ile hem Türkçe hem de İngilizce öz geçmişlerdeki verileri yüksek başarı oranı ile işliyor. Sistem sayesinde, açık pozisyonlar daha hızlı bir şekilde, daha doğru yeteneklerle eşleşiyor; sadece adaylar için değil, işe alım uzmanları için de zaman tasarrufu sağlanıyor. Milyonlarca adayın bilgisini tarayarak pozisyona uygun yeteneklerden rafine ve doğru eşleşmiş bir aday havuzu yaratan sistem, nitelikli adayların gözden kaçmasına engel olurken, işe alım sürecinde de eşitlikçi bir yapı sunuyor.

ÖZGÜR BURAK AKKOL: ' ÖNEMLİ KAYNAK TASARRUFU SAĞLAYACAK'

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Koç Holding İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanı Özgür Burak Akkol, “Koç Topluluğu olarak teknolojide yıkıcı dönüşümlerin yaşandığı ve yeni jenerasyonun iş hayatından beklentilerinin farklılaştığı bir dünyada, çalışma pratiklerimizi çağın gereksinimlerine göre geliştiriyoruz. Teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor, iş süreçlerimizi sadeleştirmek ve ekosistemimizin de bu gelişmelerden yararlanmalarını sağlamak için örnek projeleri hayata geçiriyoruz. 40’tan fazla ülkede, 10’dan fazla sektör ve 100’ün üzerinde şirketimizde 110 bini aşkın çalışma arkadaşımız bulunuyor. Yakın zamanda tüm Koç Topluluğu şirketlerinin iş fırsatlarını Koç Kariyerim çatısı altında toplamıştık. Bu platform sayesinde adaylar, Topluluğumuz genelindeki tüm iş ilanlarına erişebiliyor, çalışma arkadaşlarımız da rotasyon fırsatlarına tek bir yerden ulaşabiliyor. Koç Kariyerim üzerinden son olarak devreye aldığımız ve çalışma arkadaşlarımızın kodladığı yapay zekâ teknolojisinin hem önemli bir kaynak tasarrufu sağlayacağına, hem de doğru yetenekleri Topluluğumuza kazandırmada faydalı olacağına inanıyorum” dedi.

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