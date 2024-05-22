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Koç Holding'ten Yapı Kredi'nin satış iddiasına yeni açıklama: Bu kez de 'rakamlar gerçek değil' dediler

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
22.05.2024 08:48
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Koç Holding, Yapı Kredi'deki paylarının satışıyla ilgili görüşmelere ilişkin yeni açıklama yaptı. KAP'a yapılan yeni açıklamada basında verilen detayların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Koç, rakamların da gerçeği yansıtmadığını böylece dile getirmiş oldu.

Koç Holding'ten Yapı Kredi'nin satış iddiasına yeni açıklama: Bu kez de 'rakamlar gerçek değil' dediler

Koç Holding (#KCHOL), Yapı ve Kredi Bankası AŞ'de (#YKBNK) sahip olduğu payların satışına yönelik haberlere ilişkin yeni bir açıklama yaptı ve söz konusu haberlerde işlemin detaylarına ilişkin olarak verilen bilgiler gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Koç Holding'ten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Basın-yayın organlarında bağlı ortaklığımız Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'de (YKB) sahip olduğumuz payların satışına yönelik görüşmelerin son aşamaya geldiğine dair çıkan haberlere ilişkin olarak 21.05.2024 tarihli açıklamamızda özetle; konuyla ilgili ön görüşmelerin devam etmekle birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme bulunmadığı kamuya açıklanmıştır." hatırlatması yapıldı.

'SOMUT GELİŞME OLURSA PAYLAŞIRIZ'

Açıklamada, "Bu açıklama sonrasında da medyada konuyla ilgili farklı haber ve yorumlar ile yatırımcı soruları devam etmiş olup, söz konusu haberlerde işlemin detaylarına ilişkin olarak verilen bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Konuyla ilgili somut gelişme olması halinde ilgili düzenlemeler uyarınca yatırımcılarımız ile paylaşılacak olup, şirketimiz tarafından yapılan açıklamalar dışındaki bilgilere itibar edilmemesini önemle hatırlatırız." denildi.

DÜN DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Koç Holding'ten dün KAP'a yapılan açıklamada, benzer nitelikte ön görüşmelerin devam ettiğini, kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme bulunmadığını bildirilmişti.

NE OLMUŞTU?

Reuters, dün yayımladığı ve kaynaklara dayandırdığı haberinde, First Abu Dhabi Bank'ın (FAB), Yapı Kredi'deki %61,2 hissesini yaklaşık 8 milyar dolara satın almak için görüşmelerini sürdürdüğünü yazdı. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklara dayandırılan habere göre, Koç Holding'in Yapı Kredi'deki hisseleri için yaklaşık 8,5 milyar dolar istediği ve FAB'ın yaklaşık 7,5 milyar dolar teklif ettiği belirtildi.

Bloomberg'in ise konu ile ilgili haberinde, First Abu Dhabi Bank ile Koç Holding arasındaki Yapı Kredi hisseleriyle ilgili satın alma görüşmelerinin değerleme farkına takıldığı belirtildi.

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Yapı Kredi şirket haberleri
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